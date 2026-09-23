Omron tuo markkinoille S8NR-virtalähdesarjan, joka voidaan asentaa IP67-suojattuna suoraan koneeseen sähkökaapin ulkopuolelle. Samalla virtalähteeseen on tuotu diagnostiikkaa, jolla yksittäisten lähtöjen tilaa ja itse virtalähteen kuntoa voidaan seurata.
S8NR-sarjan tehovaihtoehdot ulottuvat 90 watista 600 wattiin, ja lähtöjännite on 24 volttia. Suuremmissa 360 ja 600 watin malleissa samaan yksikköön voidaan sijoittaa jopa kuusi erikseen suojattua lähtöä.
Ratkaisun kiinnostavin ominaisuus on sisäänrakennettu diagnostiikka. Digitaaliselta näytöltä voidaan tarkistaa jokaisen lähdön jännite, virta ja vikatila ilman erillistä mittalaitetta. Lähdöillä on lisäksi omat merkkivalonsa, jotka osoittavat normaalin toiminnan tai suojauksen laukeamisen.
Virtalähde seuraa myös omien kondensaattoriensa kuntoa. Ennakoiva huoltotoiminto arvioi jäljellä olevaa käyttöikää prosentteina ja vuosina, jolloin vaihto voidaan ajoittaa ennen laitteen vikaantumista. Diagnostiikkatiedot ja asetukset ovat käytettävissä myös IO-Link-yhteyden kautta.
Asennusta Omron nopeuttaa Smartclick-pikaliittimillä. Valmistajan mukaan yhden liitoksen tekeminen vie noin neljä sekuntia, kun ruuviliittimellä aikaa kuluu noin 12 sekuntia. Lähtöjen laukaisuvirrat voidaan määrittää 0,1 ampeerin askelin ja käynnistystä viivästää 0,1 sekunnin askelin.
S8NR:n rinnalle Omron tuo IP67-suojatun S8R-BB DC Blocking Box -yksikön, jolla myös ohjauspiirit voidaan viedä sähkökaapin ulkopuolelle. Valmistajan mukaan S8NR-S:n ja S8R-BB:n yhdistelmä voi tyypillisessä toteutuksessa vähentää tarvittavien komponenttien määrän kymmenestä kahteen.