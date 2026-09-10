STMicroelectronics on julkistanut uuden L4983-ohjaimen, jolla voidaan yksinkertaistaa satojen wattien ja useiden kilowattien hakkuriteholähteiden tehokertoimen korjausta. Piirin sisäiset toiminnot vähentävät ulkoisten passiivikomponenttien tarvetta jatkuvan johtamisen CCM-PFC-ratkaisuissa.
L4983 sisältää ST:n oman kertojaemulaattorin, joka muodostaa PFC-ohjauksessa tarvittavan virtareferenssin ilman perinteistä analogista kertojapiiriä. Yhdessä säröä optimoivan piirin kanssa se vähentää ulkoisten passiivikomponenttien tarvetta. Totem-pole-lähtö pystyy 7 ampeerin nielu- ja 3 ampeerin lähdevirtaan. Kohteita ovat muun muassa teollisuus- ja lääkintälaitteiden teholähteet, palvelimet, PC:t ja suuritehoiset valaisimet.
Ohjaimessa on kolme virransäästötilaa sekä suojaukset muun muassa yli- ja ylivirralle ja kuristimen kyllästymiselle. ST 350 watin referenssikortilla L4983 tuottaa 400 voltin tasajännitteen parhaimmillaan 97,4 prosentin hyötysuhteella.
L4983A toimii 65 kilohertsin ja L4983B 130 kilohertsin kytkentätaajuudella. SO-8-koteloidut piirit ovat tuotannossa, ja hinta alkaa 0,80 dollarista tuhannen kappaleen erissä.
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