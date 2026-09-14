USB-C-latureista voidaan puristaa entistä enemmän tehoa ilman monimutkaisia ja kalliita teholähderatkaisuja. Italialainen Eggtronic on esitellyt 140 watin USB-C Power Delivery -referenssiratkaisun, jonka hyötysuhde yltää parhaimmillaan lähes 96 prosenttiin.
Ratkaisu perustuu Eggtronicin EPIC-digitaaliohjaimeen ja Renesasin TP70H150G4LSG-galliumnitriditransistoriin. GaN-komponentti kestää 700 voltin jännitteen ja sen RDS(on)-resistanssi on 150 milliohmia.
Teknisesti kiinnostavaa on, että lähes 96 prosentin hyötysuhde saavutetaan flyback-pohjaisella rakenteella. Tehokkaissa USB-C-latureissa käytetään tyypillisesti monimutkaisempia LLC-, asymmetristä puolisilta- eli AHB- tai aktiivisesti lukittuja flyback- eli ACF-topologioita.
Eggtronic käyttää omaa QuarEgg-rakennettaan, jota yhtiö kutsuu regeneratiiviseksi hakkuriksi. Se tarvitsee ensiöpuolella vain yhden kytkimen. Yhtiön mukaan ratkaisu pystyy kilpailemaan monimutkaisempien topologioiden hyötysuhteen kanssa, mutta komponenttikustannukset voidaan pitää perinteisen QR-flyback-muuntimen tasolla.
Hyötysuhde pysyy korkeana myös epäedullisemmissa käyttöolosuhteissa. Eggtronic ilmoittaa 90 voltin vaihtojännitteellä hyötysuhteeksi 94,5 prosenttia. Myös kevyen kuorman hyötysuhteeseen on kiinnitetty erityistä huomiota.
140 watin USB-C PD -referenssikortti on saatavana nyt. Se on tarkoitettu ennen kaikkea tehokkaiden kannettavien tietokoneiden ja muiden suurta USB-C-lataustehoa tarvitsevien laitteiden verkkolaitteiden suunnitteluun.
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