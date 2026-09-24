Renesas on tuonut markkinoille vain hieman yli neliömillimetrin kokoisen konfiguroitavan sekasignaalipiirin. Uusi GreenPAK SLG46801 voi korvata useita erillisiä analogia-, ajoitus- ja logiikkakomponentteja esimerkiksi älysormuksissa, kelloissa ja muissa pienissä puettavissa laitteissa.
SLG46801:n pienin WLCSP-kotelointi vie piirilevyltä vain 1,155 × 1,155 millimetrin alueen. Renesasin mukaan kyseessä on yhtiön GreenPAK-perheen pienin WLCSP-koteloitu konfiguroitava mixed-signal-piiri.
Pieneen piiriin on integroitu kaksi nopeaa analogivertailijaa, konfiguroitavia hakutauluja eli LUT-logiikkaa, laskureita ja viiveitä sekä 10 kilohertsin ja 25 megahertsin oskillaattorit. Lisäksi mukana ovat jännitteensietoiset GPIO-liitännät ja I²C-yhteys.
GreenPAK-piirin ajatuksena on hoitaa yhdellä komponentilla toimintoja, joihin muuten tarvittaisiin joukko erillisiä komponentteja. SLG46801 voi huolehtia esimerkiksi signaalien tunnistuksesta, ohjauslogiikasta, ajoituksesta ja järjestelmän valvontatoiminnoista MCU:n rinnalla.
Uutuuden konfiguraatiota voidaan myös muuttaa sen jälkeen, kun piiri on jo asennettu lopulliseen tuotteeseen. Monikertaisesti ohjelmoitava haihtumaton muisti voidaan konfiguroida I²C-väylän kautta, joten valmistaja voi tehdä korjauksia ja muuttaa laitteen toimintoja ilman uutta piirilevyversiota.
SLG46801 toimii ja voidaan ohjelmoida koko 1,71–5,5 voltin käyttöjännitealueella. Pienimmän yhdeksän juotepallon WLCSP-version lisäksi Renesas tarjoaa 12-liitäntäisen 1,6 × 1,6 millimetrin STQFN-version, jossa käytettävissä on enemmän GPIO-liitäntöjä.
STQFN-versiosta toimitetaan jo näytteitä. Pienemmän WLCSP-version massatuotannon on määrä alkaa marraskuussa.