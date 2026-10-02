Suomalainen satelliittivalmistaja Reorbit on saanut ISO/IEC 27001:2022 -tietoturvasertifikaatin. Sertifiointi kattaa yhtiön koko tietoturvan hallintajärjestelmän, mukaan lukien fyysiset ja digitaaliset ympäristöt sekä tiedonkäsittelyyn osallistuvat prosessit, järjestelmät ja henkilöstön.
Reorbit kasvattaa parhaillaan satelliittien tuotantokapasiteettiaan Helsingissä. Samalla yhtiön käyttämien järjestelmien määrä ja henkilöstö kasvavat, mikä tekee myös tietoturvaympäristöstä aikaisempaa monimutkaisemman.
– Valtiot ja operaattorit ympäri maailmaa etsivät kehittyneitä satelliittijärjestelmiä ja haluavat hallita itse dataansa ja resurssejaan. Tähän kysyntään vastaaminen edellyttää tinkimätöntä tietoturvaa koko toiminnassamme, Reorbitin talousjohtaja Rajiv Subramanian sanoo.
ISO 27001 määrittelee vaatimukset organisaation tietoturvan hallintajärjestelmälle. Reorbitille sertifiointi toimii samalla pohjana uusille sertifioinneille ja vaatimustenmukaisuuden ylläpitämiselle tuotannon kasvaessa.
Sertifikaatin myönsi riippumattoman auditoinnin jälkeen suomalainen Into Certification. Sen toimitusjohtajan Niki Klausin mukaan sekä siviili- että sotilaskäyttöön satelliittijärjestelmiä valmistavilta yrityksiltä edellytetään yhä useammin riippumatonta näyttöä tietoturvan hallinnasta.
Vuonna 2019 perustettu Reorbit valmistaa ohjelmistomääriteltyjä LEO- ja GEO-satelliitteja tietoliikenteeseen ja kiertoradalla tapahtuvaan tiedusteluun. Yhtiö laajentaa Helsingin tuotantoaan voidakseen valmistaa useita satelliitteja samanaikaisesti.