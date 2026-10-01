BCC Solutionsin toimitusjohtajan viestikapula vaihtuu tänään, kun yhtiön perustajiin kuuluva Mika Joutsila siirtyy eläkkeelle ja Juri Varis ottaa toimitusjohtajan tehtävät. Varis tunnetaan automaatioalalta muun muassa SICK Oy entisenä toimitusjohtajana.
Joutsila perusti BCC Solutionsin vuonna 2013 yhdessä Juha Välkkeen ja Ilari Huikurin kanssa. Yhtiö on kasvanut noin 12 työntekijän ja 11 miljoonan euron liikevaihdon teknologiayritykseksi.
Varis tuli BCC Solutionsille jo alkuvuodesta 2026. Hänen ensimmäinen tehtävänsä oli kehittää yhtiön toimintamalleja ISO 9001- ja ISO 14001 -standardien mukaisiksi. Samalla hän pääsi perehtymään yrityksen liiketoimintaan ennen toimitusjohtajan vaihdosta.
– ISO-työ oli erinomainen tapa tutustua BCC perusteellisesti. Samalla olen nähnyt, kuinka paljon osaamista tässä talossa on. Yrityksen perusliiketoiminta toimii hyvin, asiakkaat tuntevat BCC ja meillä on erittäin ammattitaitoinen henkilöstö, Varis sanoo.
Varis ei aio lähteä muuttamaan yhtiön toimintaa perusteellisesti. Hänen mukaansa tavoitteena on kehittää toimintatapoja ja asiakaspalvelua sekä löytää uusia kasvumahdollisuuksia nykyisen liiketoiminnan pohjalta.
Joutsila puolestaan jättää yhtiön runsaan 13 vuoden jälkeen. Eläkepäiville hänellä on jo ainakin yksi suunnitelma.
– Nyt taitaa olla aika lähteä vähän purjehtimaan ja toteuttamaan niitä haaveita, joille ei työelämän aikana ole oikein löytynyt aikaa. Katsotaan, mihin tuulet vievät, Joutsila sanoo.