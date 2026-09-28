STMicroelectronics on julkistanut kaksi uutta kuusiakselista liikeanturia, jotka pystyvät mittaamaan samanaikaisesti sekä pieniä liikkeitä että jopa ±320 g iskuja. Ratkaisu perustuu kahteen kiihtyvyysanturiin, joten mittausaluetta ei tarvitse vaihtaa kesken tapahtuman.
Kuluttajalaitteisiin tarkoitettu LSM6DSK320X ja teollisuuskäyttöön suunnattu ISM6HGK256X yhdistävät samaan 2,5 × 3 × 0,83 millimetrin koteloon gyroskoopin ja kaksi kiihtyvyysanturia. Toinen kiihtyvyysanturi mittaa liikettä ±16 g alueella ja toinen voimakkaita tapahtumia aina ±320 g asti.
ST mukaan kahden anturin rakenne mahdollistaa molempien mittausalueiden käytön yhtä aikaa. Tavallisessa yhden kiihtyvyysanturin ratkaisussa mittaus voi keskeytyä hetkeksi, kun anturi vaihtaa pienen ja suuren mittausalueen välillä.
Myös gyroskoopin rakennetta on uudistettu. ST niin sanottu supersymmetrinen rakenne koostuu kahdesta peilatusta MEMS-rakenteesta, jotka toimivat vastakkaisessa vaiheessa. Näin ulkoisen värinän ja iskujen vaikutuksia voidaan kumota jo anturin rakenteessa.
Tästä on hyötyä etenkin droneissa, joissa moottorien ja potkurien aiheuttama voimakas värinä vaikeuttaa liikkeen tarkkaa mittaamista. Antureita voidaan käyttää myös esimerkiksi teollisuuden kunnonvalvonnassa, roboteissa, urheilusuoritusten analysoinnissa ja iskujen tunnistamisessa.
Molemmissa piireissä on lisäksi ST koneoppimisydin MLC, jolla liikedataa voidaan analysoida suoraan anturissa ilman, että kaikkea käsittelyä tarvitsee siirtää järjestelmän pääprosessorille.
LSM6DSK320X toimii lämpötila-alueella –40…+85 °C ja teollisuusversio ISM6HGK256X alueella –40…+105 °C. Tuhannen kappaleen erissä hinnat alkavat vastaavasti 4,60 ja 5,10 dollarista. Evaluointikortit tulevat saataville marraskuussa.