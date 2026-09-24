Suomalainen Unikie on vienyt autonomisen ajamisen aivan uuteen ympäristöön. Yhtiön tekniikalla autot ajoivat ilman kuljettajaa junavaunuihin Audin Ingolstadtin tehtaalla Saksassa. Unikien mukaan kyseessä oli maailman ensimmäinen henkilöautojen automaattisen junalastauksen demonstraatio.
Unikie esitteli automaattista junalastausta yhdessä Audin kanssa Ingolstadtissa, jossa sijaitsee autonvalmistajan suurin tehdas. Ratkaisu perustuu suomalaisyhtiön Marshalling-teknologiaan, jolla uusia autoja voidaan siirtää autonomisesti tehdas- ja logistiikka-alueilla.
Junaan ajaminen on selvästi tavallista tehdasalueella tapahtuvaa autonomista siirtelyä vaativampi tehtävä. Junavaunuissa tilaa on vähän, ajoreitit ovat tarkasti rajattuja ja autot pitää saada oikeille paikoilleen ilman kuljettajaa.
– Kyseessä on ylivoimaisesti ajoneuvologistiikan vaativin käyttötapaus, joka tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden prosessien optimointiin. Tämä on meille merkittävä saavutus ja osoittaa, että marshalling-ratkaisumme on valmis teolliseen käyttöönottoon, sanoo Unikien Automotive & Marshalling -liiketoiminnan johtaja Vesa Kiviranta.
Teknologialla voi olla Volkswagen-konsernille huomattava merkitys. Konsernin uusista ajoneuvoista noin 70 prosenttia kuljetetaan jossakin jakeluprosessin vaiheessa rautateitse. Euroopassa liikkuu päivittäin satoja junia, jotka yhdistävät autotehtaita, jakelukeskuksia ja satamia. Autot lastataan niihin nykyisin pitkälti manuaalisesti.
Unikie esitteli Marshalling-ratkaisuaan jo viime vuonna Volkswagen Groupin kanssa Saksan Emdenissä, joka on yksi maailman suurimmista autosatamista. Ingolstadtissa teknologia vietiin nyt askelta pidemmälle automatisoimalla itse junalastaus.
Hanke kuuluu AutoLog-projektiin, jossa ovat mukana Volkswagen Group Logistics, Deutsche Telekom, Unikie ja Bremenin tuotanto- ja logistiikkainstituutti BIBA. Unikie ja Deutsche Telekom yhdistävät siinä autonomisen ajamisen teknologian tietoliikenneratkaisuihin, jotta järjestelmää voidaan käyttää tehtaiden lisäksi logistiikkakeskuksissa, satamissa, terminaaleissa ja varikoilla.