Fujitsu perustaa Eurooppaan uuden tekoäly-yksikön vauhdittamaan AI:n käyttöä omassa organisaatiossaan. Europe Office of AI -yksikön johtoon nousee suomalainen Mikko Lampinen, joka aloittaa tehtävässä lokakuun alussa.
Europe Office of AI vastaa Fujitsun tekoälystrategian toimeenpanosta Euroopassa. Sen tehtäviin kuuluvat myös vastuullisen tekoälyn hallintamallit, henkilöstön AI-osaamisen kehittäminen sekä yhtiön data- ja teknologiakyvykkyyksien vahvistaminen.
Uuden yksikön johtajaksi nimitetty Mikko Lampinen siirtyy tehtävään Fujitsu Finlandista. Hän on aiemmin toiminut yhtiön strategiajohtajana ja johtoryhmän jäsenenä sekä vastannut muun muassa Suomen ja Viron strategian toimeenpanosta sekä datan ja tekoälyn hyödyntämisestä liiketoiminnassa.
Lampinen aloittaa Head of Europe Office of AI -tehtävässä 1. lokakuuta. Hän työskentelee uudessa roolissaan Fujitsun globaalin organisaation, Euroopan johdon ja eri maiden asiantuntijoiden kanssa.
Fujitsu haluaa uuden yksikön avulla siirtyä yksittäisistä AI-kokeiluista tekoälyn laajamittaiseen käyttöön. Tavoitteena on tehdä tekoälystä osa yhtiön normaalia työntekoa ja liiketoiminnan kehittämistä sekä samalla mitata sen tuottamaa liiketoimintahyötyä.
Keskeinen osa mallia on Fujitsun niin sanottu Customer Zero -periaate. Siinä yhtiö toimii itse kehittämiensä tekoälyratkaisujen ensimmäisenä käyttäjänä. Ratkaisuja testataan ja kehitetään ensin Fujitsun omassa toiminnassa, minkä jälkeen toimiviksi osoittautuneita käytäntöjä ja ratkaisuja voidaan viedä asiakkaille.
Fujitsun mukaan mallilla voidaan nopeuttaa asiakkaiden tekoälyn käyttöönottoa ja samalla pienentää siihen liittyviä riskejä.