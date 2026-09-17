PX5 RTOS nousi nopeimmaksi reaaliaikakäyttöjärjestelmäksi Beningo Embedded Groupin vuoden 2026 suorituskykyvertailussa. PX5 voitti kaikki seitsemän varsinaista suorituskykytestiä, kun käyttöjärjestelmät käännettiin raportin päävertailussa samalla GCC:n -Ofast-optimoinnilla.
Vertailussa olivat mukana PX5:n lisäksi Eclipse ThreadX, FreeRTOS, Zephyr, Arm Keil RTX5, RT-Thread, NuttX ja Micrium uC/OS-III. Testit perustuivat Thread-Metric-testisarjaan ja mittasivat muun muassa skedulointia, muistinhallintaa, viestinvälitystä, synkronointia ja keskeytysten käsittelyä.
Kokonaisvertailussa PX5 sai täydet 100 prosenttia. Toiseksi sijoittunut ThreadX ylsi keskimäärin 83,3 prosenttiin PX5:n suorituskyvystä ja kolmanneksi tullut Zephyr 75,6 prosenttiin. FreeRTOS jäi 42,6 prosenttiin.
Erityisen suuri ero syntyi ennakoivassa skeduloinnissa eli siinä, miten nopeasti RTOS pystyy siirtämään suorittimen korkeamman prioriteetin tehtävälle. Tässä testissä Zephyr ylsi 89,6 prosenttiin, ThreadX 72,9 prosenttiin ja FreeRTOS 44,5 prosenttiin PX5:n tuloksesta. Hitain RT-Thread jäi 18 prosenttiin, joten PX5:n suorituskyky oli siihen verrattuna noin 5,5-kertainen.
Ennakoivassa skeduloinnissa korkeamman prioriteetin tehtävä voi keskeyttää parhaillaan suoritettavan alemman prioriteetin tehtävän. RTOS tallentaa keskeytetyn tehtävän tilan ja vaihtaa suorittimen uuden tehtävän käyttöön. Mitä nopeammin tämä kontekstinvaihto tapahtuu, sitä vähemmän prosessoriaikaa itse käyttöjärjestelmä kuluttaa.
PX5:n etumatka ei rajoittunut skedulointiin. Se voitti myös viestinvälityksen, synkronoinnin ja muistinhallinnan testit sekä molemmat keskeytystestit. Viestinvälityksessä esimerkiksi ThreadX saavutti 89,1 ja Zephyr 82,6 prosenttia PX5:n suorituskyvystä.
Tuloksiin vaikuttaa kuitenkin käännöksessä käytetty optimointi. PX5 osoittautui vertailun käyttöjärjestelmistä erityisen herkäksi optimointitasolle. Kun -Ofastin sijasta käytettiin yleisempää -O2-optimointia, ThreadX voitti muistinhallinnan ja keskeytysten käsittelyn testin ja Zephyr keskeytyksen aiheuttaman tehtävänvaihdon. Molemmat skedulointitestit sekä viestinvälitys ja synkronointi pysyivät kuitenkin PX5:n voittoina kaikilla tutkituilla optimointitasoilla.
Beningon vertailu tehtiin STMicroelectronicsin STM32L475-mikro-ohjaimella (kuvassa olevalla kortilla), jonka 80 megahertsin Cortex-M4F-ydintä käytettiin kaikille käyttöjärjestelmille. Raportissa korostetaan, että kyse on kontrolloiduista synteettisistä testeistä ja todellisen sulautetun järjestelmän suorituskyky riippuu myös käyttöjärjestelmän asetuksista, kääntäjästä, optimoinnista, laitteistosta ja sovelluksen kuormasta.