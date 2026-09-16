Suomalainen Klinkmann toimittaa data- ja analytiikkaratkaisun Liettuan kantaverkkoyhtiö Litgridille. Ratkaisulla kerätään, visualisoidaan ja analysoidaan sähköverkon operatiivista dataa, jotta verkon tilannekuvaa ja päätöksentekoa voidaan parantaa.
Litgrid vastaa noin 7 000 kilometrin sähkösiirtoverkosta. Yhtiöllä on keskeinen rooli myös Baltian sähköjärjestelmän toiminnassa sen jälkeen, kun alue liitettiin Manner-Euroopan sähköverkkoon. Uusiutuvan tuotannon lisääntyminen tekee sähköjärjestelmän toiminnasta entistä dynaamisempaa ja kasvattaa reaaliaikaisen verkkodatan merkitystä.
Klinkmannin toimittaman ratkaisun perustana on AVEVA-ohjelmistoalusta. Sen avulla eri lähteistä saatavaa operatiivista dataa voidaan koota yhteen sekä hyödyntää verkon visualisoinnissa ja analysoinnissa. Tavoitteena on tehdä verkkodatan saatavuudesta parempaa ja tukea datalähtöistä kantaverkon operointia.
Hanke toteutetaan yhdessä Klinkmannin liettualaisen tytäryhtiön ja norjalaisen NodeIT kanssa. NodeIT tuo projektiin data- ja integraatio-osaamista, kun taas Klinkmann vastaa energia- ja automaatioratkaisuihin liittyvästä osaamisesta Baltian markkinoilla.
Klinkmann on toiminut Baltian sähkömarkkinoilla yli 30 vuotta. Tänä vuonna 100 vuotta täyttävän suomalaisyhtiön mukaan Litgridille rakennettava ratkaisu suunnitellaan skaalautuvaksi, jotta sitä voidaan hyödyntää myös sähköverkon tulevassa kehittämisessä.