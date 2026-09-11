Taittuvat puhelimet ovat olleet markkinoilla jo vuosia, mutta ne eivät ole onnistuneet nousemaan marginaalista. Apple tulee nyt mukaan seitsemän vuotta Samsungia myöhemmin ja yrittää ratkaista ongelman omalla tavallaan. Iphone Duossa olennaisinta ei ehkä ole taipuva näyttö vaan käyttöjärjestelmä, jonka pitäisi taipua sen mukana.
Taittuvien puhelimien myyntiluvut kertovat ristiriitaisesta markkinasta. Omdian mukaan niitä toimitettiin viime vuonna 18,2 miljoonaa kappaletta. Tänä vuonna määrän ennustetaan kasvavan yli 22 miljoonaan ja vuonna 2028 jo 36 miljoonaan.
Prosentteina kasvu näyttää kovalta, mutta kokonaisilla älypuhelinmarkkinoilla luvut katoavat kohinaan. Omdia ennustaa taittuvien toimitusten yltävän vuonna 2030 noin 45 miljoonaan kappaleeseen, mikä tarkoittaisi edelleen alle kolmea prosenttia kaikista älypuhelimista.
Juuri tähän markkinaan Apple tuo nyt ensimmäisen taittuvan puhelimensa. Analyytikoiden odotukset ovat silti korkealla. IDC:n mukaan Apple voi myydä kaiken, minkä se pystyy valmistamaan, ja nousta jo ensi vuoden loppuun mennessä 40 prosentin osuuteen taittuvien markkinoista.
Duo poikkeaa jonkin verran Android-maailman tutuista taittuvista. Suljettuna siinä on 5,4-tuumainen näyttö ja avattuna 7,6-tuumainen näyttö. Molemmissa on sama kuvasuhde, minkä ansiosta sisällön pitäisi skaalautua luontevasti näytöltä toiselle. Apple on lisäksi muokannut iOS 27:ää nimenomaan taittuvaa rakennetta varten. Sisältö reagoi taittamiseen, vaihtaa näytöltä toiselle ja mukautuu laitteen asentoon.
Tämä voi olla Duon tärkein ominaisuus. Taittuvissa Android-puhelimissa laitteisto on kehittynyt nopeasti, mutta ohjelmiston sovittaminen kahdelle hyvin erikokoiselle näytölle on osoittautunut vaikeammaksi. Apple yrittää ratkaista asian koko ekosysteemin tasolla. Sen omat sovellukset on optimoitu Duolle, ja esimerkiksi Netflix, Zoom ja Slack ovat jo sovittaneet sovelluksiaan uudelle laitteelle. Kahden sovelluksen rinnakkainen Split View tulee samalla ensimmäistä kertaa iPhoneen.
Raudassa Apple ei sen sijaan mullista taittuvien markkinaa. Samsungin tuore Galaxy Z Fold 8 tarjoaa sekin 7,6-tuumaisen sisänäytön ja lähes samankokoisen 5,5-tuumaisen ulkonäytön. Samsung on kuitenkin onnistunut puristamaan laitteen 201 gramman painoon ja 9,7 millimetrin paksuuteen taitettuna. Sen sisänäyttö on 4,5 millimetriä paksu avattuna.
Samsung on tehnyt taittuvia puhelimia jo pitkään. Uusimmassa Fold 8 Ultrassa moni asia on jo kohdallaan.
Apple panostaa rakenteessa titaaniin, yli sadasta osasta koostuvaan saranaan ja monikerroksiseen taittuvaan näyttöön. Sisänäytön pinnassa on nanotekstuuri, jolla Apple pyrkii häivyttämään taitoskohdan näkyvyyttä. Duo on myös IP68-luokiteltu, kun Galaxy Z Fold 8:n suojaus on IP48.
Sarana/taitoskohta on olut aina iso haaste taipuvien puhelimien valmistajille. Monissa saranaratkaisuissa on jopa satoja osia. Samsung lupaa Fold 8:n saranan kestävän 200 000 avaamista ja sulkemista. Tämä tarkoittaa 5,5 vuotta, jos puhelimen avaa sata kertaa päivässä.
Suorituskyvystä vastaa sama 2 nanometrin A20 Pro kuin iPhone 18 Pro -malleissa. Samsung käyttää Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy -piiriä. Duo saa myös höyrykammiojäähdytyksen ja kaksi akkua, yhden puhelimen kummallekin puoliskolle. Apple lupaa 24 tunnin käyttöajan, kun molempia näyttöjä käytetään yhtä paljon.
Kamerapuolella kompromissit näkyvät. Duossa on kaksi 48 megapikselin takakameraa, pääkamera ja ultralaajakulma, mutta varsinaista telekameraa ei ole. Samsungin Fold 8:ssa on niin ikään kaksi 50 megapikselin takakameraa. Kummassakin 2x zoom tuotetaan pääkameran kennosta.
Halpa kokeilu Duo ei ole. Yhdysvalloissa hinnat alkavat 1 999 dollarista, sata dollaria Galaxy Z Fold 8:aa korkeammalta.
Samsung suhtautuu uuden kilpailijan tuloon ainakin julkisesti myönteisesti.
– Samsung on jo lähes vuosikymmenen ajan kehittänyt, testannut ja hionut tätä teknologiaa sekä tutkinut erilaisia muotoiluja, parantaen näin jatkuvasti laitteiden käyttökokemusta. Suhtaudumme myönteisesti siihen, että yhä useammat valmistajat tulevat mukaan taittuvanäyttöisten puhelimien markkinoille, ja pidämme kilpailun kiristymistä myönteisenä kehityksenä, joka auttaa vauhdittamaan innovaatioiden seuraavaa vaihetta, Samsungin Suomen maajohtaja Mika Engblom sanoo.
Applen haaste onkin suurempi kuin uuden saranan tai taipuvan näytön rakentaminen. Taittuvien puhelimien tekniikka on jo pitkälle kehittynyttä, mutta kuluttajat eivät ole vielä nähneet riittävästi syitä maksaa siitä huomattavaa lisähintaa.