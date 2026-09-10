Eteläkorealainen INFAC on kehittänyt sähköauton 800 voltin akuston, jossa korkeajännitteen muunto 48 voltiksi tapahtuu suoraan akkupaketin sisällä. Ratkaisu perustuu yhdysvaltalaisen Vicorin tiheästi pakattuihin DC-DC-tehomoduuleihin ja mahdollistaa 48 voltin vyöhykearkkitehtuurin ilman erillistä ulkoista muunninyksikköä.
Perinteisesti sähköauton korkeajännitteinen DC-DC-muunnin sijoitetaan akuston ulkopuolelle omaksi järjestelmäkseen. INFAC siirtää muuntimen akun sisään, jolloin akustosta tulee samalla auton 48 voltin sähköverkon tehonsyötön keskus.
Teknisesti ratkaisu rakentuu Vicorin BCM6135-DC-DC-muuntimien ja PRM3735-regulaattorien varaan. Niillä 800 voltin akkujännite muunnetaan ja säädetään 48 voltin tasolle. Kokonaisuus on galvaanisesti erotettu, joten 48 voltin SELV-jännite voidaan jakaa auton eri vyöhykkeille.
48 voltin verkosta voidaan syöttää esimerkiksi korin, alustan ja muiden sähköisten järjestelmien 3,5–12 kilowatin tehontarpeita. Varsinainen sähköinen voimalinja moottoreineen ja inverttereineen pysyy edelleen satojen kilowattien korkeajänniteverkossa.
Vicorin moduulien suuri tehotiheys on ratkaisevaa siksi, että muunninjärjestelmän pitää mahtua akkupaketin sisään viemättä tilaa kennoilta. INFACin kokonaisuuden koko on 215 × 45 × 82 millimetriä ja paino noin 1,5 kiloa. Tilavuudeksi tulee 793 kuutiosenttimetriä.
Muuntimen sijoittaminen akun sisään tuo INFACin mukaan useita etuja. Se voi käyttää suoraan akuston nestejäähdytystä, joten DC-DC-muuntimelle ei tarvita erillistä jäähdytysjärjestelmää. Samalla korkeajännitekaapeleita ja liittimiä tarvitaan vähemmän ja niiden pituutta voidaan lyhentää.
Myös koteloiden, kiinnikkeiden ja jäähdytyskomponenttien määrä vähenee. Tämä pienentää sekä järjestelmän painoa että materiaalikustannuksia.