Japanilainen automaatioyhtiö Omron juhlii tänä vuonna 40-vuotista toimintaansa Suomessa. Yhtiö vie syyskuussa automaatioteknologiaansa viidelle paikkakunnalle kiertueella, joka päättyy 40-vuotisjuhlaan Espoossa.
Omron aloitti toimintansa Suomessa vuonna 1986. Neljän vuosikymmenen aikana teollisuusautomaatio on muuttunut voimakkaasti, ja nyt kehitystä vievät muun muassa konenäkö, älykäs anturointi, koneiden verkottuminen ja entistä joustavampi automaatio.
Omron esittelee syyskuun kiertueellaan uusia ratkaisujaan konenäössä, anturoinnissa, koneturvallisuudessa, ohjausjärjestelmissä ja liikkeenohjauksessa. Teknologiaa esitellään toimivilla laitteilla ja käytännön sovelluksilla pelkkien tuote-esitysten sijaan.
– 40 vuotta Suomessa on meille tärkeä virstanpylväs, mutta paras tapa juhlistaa sitä on mielestämme katsoa eteenpäin, sanoo Omronin Suomen, Baltian ja Ukrainan maajohtaja Janne Kulmala.
Kulmalan mukaan kiertueella halutaan samalla keskustella suomalaisen teollisuuden kanssa siitä, missä uusista automaatioteknologioista saadaan käytännössä hyötyä.
Omron nostaa tällä hetkellä keskeisiksi teollisuuden kehityskohteiksi muun muassa laadunvalvonnan, jäljitettävyyden, tuotannon joustavuuden sekä suunnittelun ja kunnossapidon yksinkertaistamisen. Maailmanlaajuisesti yhtiö painottaa myös tuotantolaitteista kerättävän datan hyödyntämistä automaation ja tekoälyn avulla.
Omronin Suomen-kiertue alkaa Vaasasta 16. syyskuuta ja jatkuu Tampereelle 18. syyskuuta, Joensuuhun 21. syyskuuta ja Lahteen 23. syyskuuta. Kiertue päättyy 25. syyskuuta Omronin Espoon-toimistolle, jossa järjestetään samalla yhtiön Suomen-toiminnan 40-vuotisjuhla.
Omronin historia ulottuu huomattavasti Suomen-toimintaa kauemmas. Yhtiö perustettiin Japanissa vuonna 1933. Nykyään Omron toimii yli 130 maassa ja työllistää maailmanlaajuisesti noin 26 000 ihmistä.