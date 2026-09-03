Japanilainen Anritsu on tuonut markkinoille 140 gigabaudin lineaarisen vahvistimen, joka on tarkoitettu uuden sukupolven 200 gigabitin optisten siirtokaistojen komponenttien testaukseen. AH15203A/B:n kaistanleveys yltää 125 gigahertsiin.
Ethernetin nopeuksia kasvatetaan nyt nostamalla yksittäisen optisen kaistan kapasiteetti 200 gigabittiin sekunnissa. Kun neljä tällaista kaistaa yhdistetään, päästään 800 gigabittiin sekunnissa, ja kahdeksalla kaistalla 1,6 terabittiin sekunnissa.
Anritsun uusi AH15203A/B on optisten komponenttien kehityksessä käytettävä mittausvahvistin. Sillä voidaan syöttää erittäin nopea ja riittävän voimakas sähköinen testisignaali esimerkiksi optiselle modulaattorille. Vahvistin käsittelee PAM4-signaaleja 140 gigabaudiin asti. PAM4:ssa jokainen symboli sisältää kaksi bittiä, joten 140 Gbaud vastaa 280 gigabitin raakaa bittinopeutta sekunnissa. Näin vahvistimen suorituskyky riittää 200 Gbit/s:n kaistojen testaamiseen ja jättää mittauksiin myös nopeusmarginaalia.
AH15203A/B:n taajuusalue ulottuu 200 kilohertsistä 125 gigahertsiin -6 desibelin kaistanleveydellä. Vahvistus on 15 desibeliä ja suurin lähtösignaali 2,0 Vpp. Anritsu ilmoittaa jitteriksi enintään 300 femtosekuntia.
Suurilla siirtonopeuksilla testijärjestelmän kaapelit ja muut komponentit vaimentavat sähköistä signaalia. DSP:n tai muun signaalilähteen lähtötaso ei myöskään aina riitä testattavan optisen modulaattorin suoraan ajamiseen.
AH15203A/B sijoitetaan signaalilähteen ja testattavan komponentin väliin. Se vahvistaa nopean PAM4-signaalin enimmillään 2,0 voltin huipusta huippuun -tasolle, jolloin sillä voidaan ajaa suoraan esimerkiksi optista modulaattoria.
Anritsu tähtää laitteella sekä koherenttien 800G- ja 1.6T-yhteyksien modulaattorien että lyhyiden IM-DD-yhteyksien komponenttien kehitykseen. Testattavia komponentteja voivat olla esimerkiksi EML-, DML- ja VCSEL-lähettimet.
Yhtiö esittelee AH15203A/B-vahvistinta ECOC 2026 -tapahtumassa Malagassa syyskuussa.