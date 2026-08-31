Kajaaniin rakennettavan LUMI-AI-supertietokoneen toimittaa ranskalainen Bull. Lähes 388 miljoonan euron järjestelmä perustuu AMD:n seuraavan sukupolven Instinct MI430X -grafiikkaprosessoreihin ja 256-ytimisiin EPYC-prosessoreihin.
EuroHPC Joint Undertaking on tehnyt Bullin kanssa 387,8 miljoonan euron sopimuksen LUMI-AI-supertietokoneen toimittamisesta CSC uuteen datakeskukseen Kajaaniin. Summa sisältää järjestelmän hankinnan, toimituksen, asennuksen ja ylläpidon. Rahoituksesta vastaavat puoliksi EuroHPC JU ja kuuden maan LUMI AI Factory -konsortio.
LUMI-AI laskenta-alustaksi tulee BullSequana XH3500. Sen keskeistä laskentarautaa ovat AMD seuraavan sukupolven Instinct MI430X -GPU-kiihdyttimet sekä kuudennen sukupolven AMD EPYC -prosessorit, joissa on 256 ydintä.
AMD jatkaa näin keskeisessä roolissa myös LUMIn seuraavassa sukupolvessa. Nykyisessä LUMIssa laskenta perustuu niin ikään AMD EPYC-prosessoreihin ja Instinct-sarjan GPU-kiihdyttimiin.
Uuden GPU-arkkitehtuurin ansiosta LUMI-AI tekoälykapasiteetin arvioidaan olevan noin kymmenkertainen nykyiseen LUMIin verrattuna. Perinteisessä HPC-laskennassa suorituskyky kasvaa lähes kaksinkertaiseksi.
LUMI-AI ei kuitenkaan rakenneta pelkäksi tekoälykoneeksi. Sillä voidaan kouluttaa ja ajaa tekoälymalleja, mutta samalla järjestelmä on tarkoitettu perinteisiin suuriin tieteellisiin simulointeihin ja muihin HPC-työkuormiin.
Bull toimittaa myös oman BXI-suurnopeusyhteytensä laskentajärjestelmän sisäiseen tiedonsiirtoon. IBM vastaa Storage Scale -teknologiaan perustuvasta tallennusratkaisusta ja Nokia tuo järjestelmään datakeskusverkko-osaamisensa.
LUMI-AI sijoitetaan CSC uuteen datakeskukseen Kajaanin Renforsin Rannan yritysalueelle. Järjestelmä on määrä ottaa käyttöön vuoden 2027 jälkipuoliskolla.
Nykyisen LUMIn tapaan myös uusi kone jäähdytetään nesteellä. Datakeskuksen hukkalämpö otetaan talteen Kajaanin kaukolämpöverkkoon, ja järjestelmä toimii kokonaan uusiutuvalla sähköllä.
Kuva: NOAR – Nordic Architects.