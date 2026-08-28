Tekoälyn käyttöönotto etenee monissa yrityksissä nopeammin kuin tietoturvakäytännöt ehtivät mukaan. Check Point Software Technologiesin Suomen ja Baltian maajohtaja Viivi Tynjälä muistuttaa, ettei tekoälyä voi jättää valvomaan itse itseään.
– AI tarvitsee aina ihmisen ohjaamaan ja kantamaan vastuun. Muistakaa tämä: tekoäly ei voi yksin valvoa tekoälyä, Tynjälä sanoi Check Point Advantage -tapahtumassa Helsingissä.
Tynjälän mukaan keskustelu on jo siirtynyt siitä, muuttaako tekoäly liiketoimintaa, siihen, miten muutoksessa edetään hallitusti. Monessa organisaatiossa työkalut otetaan käyttöön niin nopeasti, että hallintamallit, vastuut ja tietoturvakäytännöt tulevat jäljessä.
Tilannetta vaikeuttaa se, että samat tekoälyteknologiat ovat myös hyökkääjien käytössä. Innovaatiot eivät Tynjälän mukaan koskaan ole vain puolustajien yksinoikeus.
Samalla yritysten pitää pystyä vastaamaan yhä tarkemmin siihen, missä data sijaitsee, kuka sitä hallitsee ja miten poikkeustilanteisiin reagoidaan. Tietoturva ei hänen mukaansa ole enää vain tietohallinnon kysymys, vaan osa yrityksen riskienhallintaa ja liiketoiminnan jatkuvuutta.
Check Pointin Pohjois-Euroopan aluejohtaja Jukka Saarenmaa nosti esiin saman muutoksen käytännön tasolla. Hänen mukaansa työntekijät hakevat yrityksen sisäistä tietoa yhä useammin tekoälytyökaluilla perinteisen intranetin sijaan.
– Käytämme tekoälyä enemmän ja syötämme siihen enemmän tietoa. Silloin pitää kysyä, teemmekö kaiken oikein, Saarenmaa sanoi.
Check Pointilla työntekijöitä on Saarenmaan mukaan pikemminkin kannustettu käyttämään tekoälyä kuin rajoitettu sitä voimakkaasti. Samalla kontrollimekanismeja on kuitenkin rakennettava jatkuvasti lisää.
Saarenmaan mukaan tekoäly ei myöskään muuta tietoturvan perusperiaatteita.
– Tietoturva on aina erillinen kerros. Sovellukset eivät tee tietoturvaa, eikä AI tee tietoturvaa.
Edelleen tarvitaan näkyvyyttä liikenteeseen, liikenteen kontrollia ja uhkien havainnointia. Tekoälyn kasvu vain kasvattaa näiden merkitystä, kun datakeskusten liikennemäärät kasvavat nopeasti ja markkinoille syntyy erityisesti tekoälylaskentaan rakennettuja neocloud-ympäristöjä.
Saarenmaan mukaan tietoturvaa viedään tästä syystä myös lähemmäs itse laskentainfrastruktuuria. Check Point integroi tietoturvaratkaisujaan esimerkiksi Nvidian GPU-ympäristöihin, jotta tekoälyliikenteen suojaamisesta aiheutuva latenssi jäisi mahdollisimman pieneksi.
Yhtiö näkee tähän liittyvän uuden markkinan myös tekoälyliikennettä valvovissa palomuureissa. Saarenmaan mukaan olennaista ei kuitenkaan ole se, että tekoäly ratkaisisi tietoturvan automaattisesti, vaan että sen toimintaa pystytään valvomaan samalla tavalla kuin muutakin kriittistä tietoliikennettä.