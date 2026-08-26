Teollisuuden OT-järjestelmät on yhä useammin liitettävä IT-verkkoihin ja pilvipalveluihin, mutta samalla syntyy mahdollinen reitti tuotantolaitteisiin. Saksalainen sulautettuja järjestelmiä kehittävä Congatec on patentoinut arkkitehtuurin, jossa OT- ja IT-puolet toimivat samalla tietokonemoduulilla, mutta IT-verkon kautta ei pääse suoraan käsiksi OT-laitteeseen.
Congatecin patentin perusajatus on yksinkertainen. OT-järjestelmän pitää pystyä välittämään tietoa IT-puolelle ilman, että samalla avataan yhteyttä takaisin OT-järjestelmään.
Patentissa WO2025186118A1 tämä toteutetaan Congatecin conga-zones-hypervisorin ja conga-connect-IoT-ohjelmiston avulla. Hypervisor jakaa saman COM-tietokonemoduulin eristettyihin osioihin. Yksi huolehtii OT-puolen datankeruusta ja toinen datan välittämisestä IT-infrastruktuuriin.
Osioiden välillä ei ole suoraa datayhteyttä. Niiden välissä toimii yhdyskäytävä ja tietoturvaraja, joka estää datan suoran välittämisen IT-puolelta OT-puolelle ja päinvastoin.
Congatecin käyttämä data projection vie eristyksen pidemmälle. Sen tarkoituksena on estää pääsy OT-laitteeseen IT-infrastruktuurin kautta. Samalla embedded-laite ei muodosta reittiä vastakkaiseen suuntaan IT-infrastruktuuriin.
Ratkaisun kiinnostava puoli on järjestelmien konsolidointi. Samalla fyysisellä alustalla voidaan ajaa esimerkiksi reaaliaikaista koneohjausta, tekoälysovelluksia, käyttöliittymää ja IT-verkkoyhteyksiä, vaikka toiminnot on erotettu toisistaan omiin domaineihinsa.
Tekniikka on osa Congatecin aReady.COM-konseptia. Siinä yhtiö pyrkii laajentamaan perinteisen Computer-on-Module-moduulin roolia pelkästä prosessorikortista valmiimmaksi edge-alustaksi, johon voidaan yhdistää virtualisointi, IoT-yhteydet, tietoturva ja tekoäly.
Congatecin mukaan eristettyjen osioiden, kontrolloidun datansiirron ja VPN-pohjaisen viestinnän yhdistelmä mahdollistaa tällaisen arkkitehtuurin toteuttamisen security-by-design-periaatteella.