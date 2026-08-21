6G käytännön testaus siirtyy jälleen askeleen lähemmäksi standardointia. Korean testaus- ja sertifiointilaitos KTR on ottanut käyttöön Anritsun MT8000A-testiaseman ja rakentanut sen avulla FR3-taajuusalueen testiympäristön tulevia 6G-ratkaisuja varten.
FR3 odotetaan yhtä 6G-järjestelmien keskeisistä taajuusalueista. Se sijoittuu nykyisen 5G FR1-taajuuksien ja millimetriaaltoalueen FR2 väliin ja tarjoaa mahdollisuuden yhdistää nykyistä suurempi kaistanleveys kohtuulliseen radiopeittoon.
KTR uusi ympäristö on tarkoitettu 6G-tekniikoiden tutkimukseen, tuotekehitykseen ja myöhemmin myös standardoinnin sekä sertifioinnin vaatimiin mittauksiin.
Laitos aikoo käyttää ympäristöä FR3-ratkaisujen tekniseen verifiointiin 6G-standardoinnin edetessä. Myöhemmin suunnitelmissa ovat myös varsinaiset 6G-signalointitestit.
Anritsun MT8000A tukee ennestään 4G- ja 5G-järjestelmien testausta. FR3-tuen myötä samalla alustalla voidaan nyt kehittää myös tulevia 6G-ratkaisuja.
Yhdistämällä testiaseman Anritsun automatisoituun testiohjelmistoon KTR pyrkii lisäksi automatisoimaan FR3-alueen tutkimus- ja mittausprosesseja.
Varsinaista standardinmukaista 6G-verkkoa ei vielä testata, sillä 6G-standardointi on kesken. FR3-testiympäristöt mahdollistavat kuitenkin radiotekniikoiden ja päätelaiteratkaisujen kehittämisen jo ennen lopullisten standardien valmistumista.