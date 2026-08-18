Tesla voitti Ruotsin työtaistelun – lakkoilijat ostettiin ulos

Teslan lähes kolme vuotta jatkunut työtaistelukiista päättyy Ruotsissa ilman työehtosopimusta. – Olemme tukeneet IF Metallia konfliktin alusta lähtien. Nyt kun IF Metall on vetänyt työtaistelutoimensa pois, myöskään meidän tukitoimillemme ei enää ole edellytyksiä, sanoo sähköliitto Elektrikernan neuvottelupäällikkö Mikael Pettersson.

IF Metall lopettaa kaikki Teslaan kohdistuvat työtaistelutoimensa, koska Teslan Ruotsin-yhtiö on liiton mukaan ostanut kaikki lakossa olleet liiton jäsenet ulos yrityksestä.

Työtaistelutoimet päättyvät keskiviikkona 19. elokuuta kello 00.01. Samalla myös Elektrikerna lopettaa omat tukitoimensa.

– Voimme todeta, että Tesla vastustaa työehtosopimuksia niin voimakkaasti, että se mieluummin ostaa ammattiliittoon kuuluvat työntekijät ulos kuin tarjoaa heille turvalliset työehdot, IF Metallin sopimussihteeri Simon Petersson sanoo.

IF Metall aloitti työtaistelun Teslaa vastaan vuonna 2023 tavoitteenaan saada yhtiö solmimaan Ruotsissa työehtosopimus. Tesla ei taipunut vaatimukseen, ja konflikti laajeni vähitellen, kun muut ruotsalaiset ja ulkomaiset ammattiliitot ryhtyivät tukitoimiin.

IF Metallin mukaan lakon jatkamisella ei enää ole käytännön vaikutusta, koska Teslalla ei ole jäljellä lakossa olevia liiton jäseniä.

Liitto arvostelee Teslan toimintaa poikkeuksellisen voimakkaasti. Peterssonin mukaan vastaavaa ei ole nähty Ruotsin työmarkkinoilla ja Tesla on käyttänyt järjestelmällisesti rikkurityövoimaa.

Myös latausasemien saarto päättyy

Elektrikerna on vuodesta 2023 lähtien estänyt muun muassa sähkötöitä Teslan korjaamoilla ja latausasemilla sekä muita Teslan latausinfrastruktuuriin liittyviä töitä.

Elokuun 19. päivästä lähtien aiemmin saarron piirissä olleet sähkötyöt voidaan jälleen tehdä normaalisti.

ETN kertoi viime vuonna, kuinka Tesla oli jo onnistunut kiertämään sähköalan saartoa suomalaisen yrityksen avulla. Ahvenanmaalainen ACS Automation & Charger Solar asensi Teslan Supercharger-latausasemia muun muassa Torsbyssä, Grumsissa, Malmössä ja Södertäljessä.

ACS oli rekisteröitynyt Ruotsiin vuoden 2024 lopulla. Elektrikerna pyrki tämän jälkeen saamaan myös yrityksen Ruotsin työehtosopimuksen piiriin.

Nyt tämänkin saarron peruste poistuu. Tesla selvisi lähes kolme vuotta kestäneestä työtaistelusta solmimatta IF Metallin vaatimaa työehtosopimusta.

IF Metall korostaa kuitenkin, ettei se ole muuttanut kantaansa. Liiton puheenjohtajan Marie Nilssonin mukaan järjestö on jatkossakin valmis taistelemaan työehtosopimusten puolesta työnantajia vastaan.