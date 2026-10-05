Pohjoismainen datakeskusyhtiö atNorth suunnittelee Saloon noin kahden miljardin euron datakeskusta. FIN05-keskuksen ensimmäisen vaiheen sähköteho on 75 megawattia, mutta koko alue voidaan kasvattaa jopa 230 megawatin kokonaisuudeksi. Asiakkaiden palvelimet mukaan lukien Saloon tehtävät investoinnit voivat nousta jopa 12 miljardiin euroon.
Datakeskus rakennetaan 28,6 hehtaarin alueelle. AtNorthin mukaan ensimmäisen 75 megawatin vaiheen tarvitsema sähköteho on jo varmistettu. Keskus liitetään Fingridin sähköaseman kautta kantaverkkoon.
Yhtiö arvioi oman investointinsa arvoksi noin kaksi miljardia euroa. Summa ei sisällä datakeskukseen sijoitettavia asiakkaiden palvelimia eikä niiden asennuksia. atNorth arvioi näiden voivan merkitä vielä jopa kymmenen miljardin euron lisäinvestointeja.
Salo valikoitui sijoituspaikaksi muun muassa Helsingin läheisyyden, tietoliikenneyhteyksien ja sähkön saatavuuden vuoksi. AtNorth aikoo lisäksi solmia pitkäaikaisia sähkönostosopimuksia paikallisten energiantuottajien kanssa.
Yhtiö selvittää myös datakeskuksessa syntyvän hukkalämmön hyödyntämistä yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa. AtNorthilla on jo vastaavia lämmön hyödyntämiseen liittyviä hankkeita Suomessa Keskon sekä Ruotsissa Stockholm Exergin kanssa.
– FIN05 tarjoaa mahdollisuuden rakentaa kriittistä digitaalista infrastruktuuria ja samalla luoda alueelle pysyvää paikallista arvoa, atNorthin toimitusjohtaja Eyjólfur Magnús Kristinsson sanoo.
Saloon suunniteltu FIN05 liittyy atNorthin nopeaan laajentumiseen Pohjoismaissa. Yhtiöllä on Suomessa rakenteilla myös suuri datakeskus Kouvolaan. Muita uusia keskuksia kehitetään muun muassa Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.