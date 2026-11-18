SolidRun siirsi 10 gigabitin Ethernetin vaikeimman osan moduulille

Nopean Ethernet-yhteyden toteuttaminen on yksi teollisuuden sulautettujen järjestelmien vaativimmista piirilevysuunnittelun tehtävistä. SolidRun on ratkaissut ongelman integroimalla kaikki kolme Ethernetin PHY-piiriä suoraan uuteen NXP i.MX 95 -prosessorimoduuliinsa.

SolidRun esitteli uuden i.MX 95 -tuoteperheensä Münchenin Electronica-messuilla. Sen ytimenä on vain 47 × 30 millimetrin kokoinen järjestelmämoduuli, jonka rinnalle yhtiö tuo teollisuuskäyttöön tarkoitetun HummingBoard i.MX 95 IIoT -liitinkortin.

Uutuuden merkittävin tekninen ratkaisu liittyy Ethernetiin. Useimmissa i.MX 95 -moduuleissa nopeat SerDes- tai USXGMII-signaalit johdetaan moduulin liittimille, jolloin laitevalmistajan vastuulle jäävät Ethernetin fyysisen kerroksen PHY-piirit ja niiden vaatimat nopeat signaalivedot. SolidRun on sijoittanut kaikki kolme PHY-piiriä, myös 10 gigabitin Ethernetin vaatiman piirin, suoraan moduulille.

Ratkaisu vähentää liitinkortin suunnittelun monimutkaisuutta ja nopeiden differentiaalisten signaalien reititystarvetta. Samalla pienenevät signaalieheyteen ja sähkömagneettisiin häiriöihin liittyvät riskit. SolidRunin mukaan kyseessä on ensimmäinen i.MX 95 -moduuli, jossa kaikki kolme Ethernet-PHY-piiriä on integroitu tällä tavalla. Kaikki kolme Ethernet-porttia tukevat myös aikakriittiseen teollisuusviestintään tarkoitettua TSN-tekniikkaa.

HummingBoard-liitinkortilla on kaksi gigabitin Ethernet-liitäntää ja yksi 10 gigabitin yhteys, joka voidaan toteuttaa RJ45-liittimellä tai valinnaisella optisella SFP+-liitännällä. Lisäksi kortilta löytyvät kaksi CAN-FD-väylää, RS485- ja RS232-liitännät sekä kaksi MIPI CSI-2 -kameraliitäntää. M.2-paikkoihin voidaan liittää esimerkiksi NVMe-tallennustilaa, tekoälykiihdyttimiä tai 5G-modeemi.

SolidRun esitteli samalla toteutuksen, jossa NXP i.MX 95 -prosessori ja Nvidian GPU-laskenta toimivat yhdessä. Kameran ja antureiden dataa käsitellään ensin i.MX 95 integroidulla kuvasignaaliprosessorilla ja 2,3 TOPSin eIQ Neutron -tekoälykiihdyttimellä. Tämän jälkeen data siirretään 10 gigabitin Ethernetillä Nvidian Holoscan-ohjelmistokehystä hyödyntävään GPU-järjestelmään raskaampaa tekoälypäättelyä varten.

Tekoälyn tuottamat ohjauskomennot palautetaan i.MX 95 800 megahertsin Cortex-M7-ytimelle, joka vastaa reaaliaikaisesta ohjauksesta. Arkkitehtuuri on tarkoitettu esimerkiksi robotiikkaan, jossa anturidatan käsittely, tekoälypäättely ja fyysisen järjestelmän ohjaus on yhdistettävä samaan säätösilmukkaan. Prosessorissa on lisäksi 333 megahertsin Cortex-M33-ydin turvallisuustoimintoja varten.

Laitevalmistajille tärkeä ominaisuus on myös yhteensopivuus aiempien sukupolvien kanssa. Uusi moduuli säilyttää SolidRunin i.MX8- ja i.MX8M Plus -moduulien mitat ja nastajärjestyksen. Näin olemassa olevia laiteratkaisuja voidaan päivittää tehokkaampaan prosessoriin ilman koko liitinkortin uudelleensuunnittelua.