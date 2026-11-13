Melexis tuo tuntoaistin robotin sormenpäähän

Tekoäly on parantanut robottien kykyä ymmärtää ohjeita ja suunnitella toimintaansa, mutta esineiden käsittely on edelleen vaikeaa. Belgialainen Melexis tuo nyt markkinoille sormenpäämoduulin, jonka avulla humanoidirobotti voi tuntea paitsi puristusvoiman myös sen, mihin suuntaan esine pyrkii liukumaan otteessa.

Melexisin uusi MLX90901-moduuli mittaa kosketusvoimaa kolmessa suunnassa. Se tunnistaa sormen pintaa vastaan kohtisuoran voiman sekä kahdessa suunnassa vaikuttavat leikkausvoimat. Näin robotti saa tietoa sekä otteen voimakkuudesta että esineen mahdollisesta liikkeestä sormien välissä.

Tämä on tärkeää erityisesti humanoidiroboteille, joiden pitäisi pystyä käsittelemään erikokoisia, erimuotoisia ja helposti särkyviä esineitä. Ilman tuntoaistia robotti joutuu pitkälti turvautumaan ennalta määriteltyihin puristusvoimiin ja muihin antureihin. Kolmiakselinen voimantunnistus mahdollistaa otteen jatkuvan säätämisen kosketuspalautteen perusteella.

MLX90901 perustuu Melexisin magneettiseen Tactaxis-tekniikkaan, jota yhtiö on kehittänyt neljän vuoden ajan. Aiemmin tekniikkaa on esitelty yksittäisinä anturielementteinä, mutta nyt Melexis on yhdistänyt anturin, magneetin, joustavan elastomeerin, mekaanisen rakenteen ja elektroniikan valmiiksi sormenpäämoduuliksi.

Integrointi on merkittävä osa julkistusta. Robottikäsien valmistajien ei tarvitse enää itse ratkaista anturin materiaalien, mekaniikan ja elektroniikan yhteensovittamista. Valmis moduuli nopeuttaa prototyyppien rakentamista ja mahdollistaa erilaisten tarttumis- ja käsittelyalgoritmien testaamisen.

Teknisesti MLX90901 mittaa kohtisuoraa voimaa 15 newtoniin ja leikkausvoimia 4 newtoniin asti. Mittaustarkkuudeksi ilmoitetaan 10 prosenttia täydestä mittausalueesta ja tyypilliseksi resoluutioksi 200 millinewtonia. Moduuli liitetään robotin ohjauselektroniikkaan I²C-väylän kautta.

Melexisin mukaan robottien tuntoaistille ei ole vielä muodostunut yhtä hallitsevaa teknologiaa. Kehittyneitä monianturisia robottikäsiä on rakennettu tutkimuskäyttöön, mutta niiden kustannukset ja monimutkaisuus ovat vaikeuttaneet laajamittaista valmistusta. Yhtiö pyrkii ratkaisemaan ongelmaa standardoidulla moduulilla, jota voidaan käyttää erilaisten robottikäsien kehityksessä.