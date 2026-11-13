Komponenttipula pahenee ensi vuonna

Tekoälybuumi alkaa näkyä yhä laajemmin elektroniikkakomponenttien saatavuudessa. Digikeyn liiketoiminna kehittämisestä globaalisti vastaava Mike Slater varoittaa, että tilanne vaikeutuu ensi vuonna entisestään. Joidenkin komponenttien toimitusajat ovat venyneet jopa 50 viikkoon.

– Uskon, että vuodesta 2027 tulee entistä vaikeampi. Toimitusajat pitenevät edelleen, ja toimittajiemme tilauskirjat ovat erittäin täynnä, Slater sanoi Münchenin Electronica-messuilla ETN:n haastattelussa.

Tekoälyn rakentaminen kasvattaa komponenttien kysyntää, mutta vaikutukset eivät enää rajoitu datakeskuksiin tai muistipiireihin. Slaterin mukaan saatavuusongelmat ovat levinneet tehoelektroniikkaan, analogiapiireihin ja jopa monikerroksisiin keraamisiin kondensaattoreihin eli MLCC-komponentteihin.

– Kyse ei ole pelkästään muisteista. Näemme pulaa myös teho- ja analogiakomponenteista, ja nyt myös MLCC-komponenttien saatavuus alkaa kiristyä.

Ongelma on jakelualalle erityisen hankala, koska samoja komponentteja tarvitaan sekä tekoälyjärjestelmissä että perinteisessä teollisuuselektroniikassa. Suurten datakeskusinvestointien vaikutukset ulottuvat näin myös pienempiin laitevalmistajiin, jotka eivät itse kehitä tekoälypalvelimia.

Slaterin mukaan kapasiteettipula ei välttämättä johdu itse puolijohdetehtaista. Pullonkaula voi olla esimerkiksi komponenttien testauksessa tai jossakin muussa valmistusketjun vaiheessa. Samalla kysyntä jatkaa kasvuaan. Asiakkaat ja useimmat toimittajat odottavat ensi vuodelle noin 15–25 prosentin kasvua.

Digikey yrittää vastata tilanteeseen kasvattamalla varastojaan ja ennakoimalla asiakkaiden tarpeita jopa vuoden päähän. Se on välttämätöntä, sillä joidenkin tuotteiden toimitusajat ovat jo 30, 40 tai jopa 50 viikkoa. – Haluamme varmistaa, että komponentteja on saatavilla silloin, kun asiakkaat niitä tarvitsevat.

Edellisen komponenttipulan aikana markkinoita pahensi päällekkäinen tilaaminen, kun asiakkaat varasivat samoja komponentteja useilta jakelijoilta. Slaterin mukaan tällaisesta käyttäytymisestä ei vielä näy merkkejä. Valmistajat seuraavat tilausten kehitystä aiempaa tarkemmin välttääkseen tilanteen, jossa yksittäisille asiakkaille kertyy ylimääräisiä varastoja.

Myös Digikey rajoittaa vaikeasti saatavien tuotteiden enimmäistilausmääriä, jotta yksittäinen asiakas ei pääse ostamaan koko varastoa.

Euroopassa Digikeyn liiketoiminta kasvaa nyt voimakkaasti. Eurooppa on yhtiön toiseksi nopeimmin kasvava alue maailmassa, ja Pohjoismaat kuuluvat vahvasti kehittyviin markkinoihin. Slaterin mukaan Pohjoismaiden kasvu ylittää 50 prosenttia.

Kasvu ei kuitenkaan johdu yksinomaan komponenttien kysynnän lisääntymisestä. Myös hintojen nousu kasvattaa liikevaihtoa. Slater korostaa lisäksi uusien asiakkaiden merkitystä. - Saamme jatkuvasti lisää ostajia, ja nykyiset asiakkaat tilaavat aiempaa enemmän tuotteita.

Euroopassa yhtiö saa vuosittain yli 10 000 uutta asiakasta. Slaterin mukaan uusien asiakkaiden joukossa on runsaasti teknologiayrityksiä ja startupeja.

Yksi kysyntää vauhdittavista aloista on puolustusteollisuus. Euroopan kasvavat puolustusmenot ja erityisesti droonien sekä miehittämättömien ajoneuvojen kehitys näkyvät elektroniikkamarkkinoilla. Slater vahvistaa puolustusalan liiketoiminnan olevan vahvaa, mutta ei halua arvioida sotien vaikutusta komponenttijakelijoiden liiketoimintaan.

Digikey hyödyntää myös tekoälyä omassa toiminnassaan. Sen avulla pyritään ennakoimaan kysyntää ja ennen kaikkea helpottamaan asiakkaiden työtä esimerkiksi sopivien komponenttien löytämisessä. Slater kuitenkin muistuttaa, ettei markkinoiden ennustamiseen ole olemassa täydellistä työkalua.

– Meillä ei ole kristallipalloa. Meillä on kuitenkin paljon dataa ja indikaattoreita, joiden avulla voimme arvioida asiakkaiden käyttäytymistä.