Radioaallot korvaavat pariston uudessa IoT-anturissa

Bluetooth-anturi voi toimia ilman paristoa ja saada tarvitsemansa energian radioaaltojen välityksellä jopa 25 metrin etäisyydeltä. Yhdysvaltalainen Powercast esittelee Münchenin Electronica-messuilla uuden anturin, joka mittaa lämpötilaa ja kosteutta ilman paristoja tai lataamista.

Powercastin PCTB101-anturi perustuu radiotaajuisen energian keräämiseen. Se vastaanottaa käyttöenergiansa 868 megahertsin taajuudella toimivasta RF-teholähettimestä ja välittää mittaustiedot eteenpäin Bluetooth Low Energy -yhteydellä. Ratkaisu on suunniteltu erityisesti Euroopan markkinoille.

Anturi on vain 1,2 millimetriä paksu ja vastaa kooltaan tavallista RAIN RFID -tunnistetta. Toisin kuin passiivinen RFID-tunniste, se pystyy mittaamaan ympäristön olosuhteita ja lähettämään mittaustulokset Bluetooth-yhteydellä. Lämpötilan mittausalue ulottuu –40 asteesta +85 asteeseen, ja valmistaja ilmoittaa tarkkuudeksi ±0,1 astetta. Suhteellisen kosteuden mittaustarkkuus on ±1,5 prosenttiyksikköä.

Ratkaisun keskeinen etu on paristojen poistuminen anturiverkosta. Perinteisissä langattomissa antureissa paristojen vaihtaminen aiheuttaa huoltokustannuksia, erityisesti silloin, kun antureita on satoja tai tuhansia. Powercastin mukaan radiotaajuinen tehonsyöttö mahdollistaa myös tiheämmän mittaamisen, koska anturin ei tarvitse säästää pariston energiaa.

Paristottomuus ei kuitenkaan tarkoita, että anturi toimisi ilman erillistä energiainfrastruktuuria. Se tarvitsee käyttöenergiansa tarkoitukseen soveltuvasta RF-lähettimestä. Powercast ilmoittaa enimmäisetäisyydeksi 25 metriä, mutta ei kerro, millaisella lähetysteholla tai mittaustiheydellä tämä saavutetaan. Käytännön kantamaan vaikuttavat myös antennit ja käyttöympäristö.

Uusi anturi on tarkoitettu esimerkiksi älyrakennusten, teollisuuslaitosten, varastojen ja kylmäketjujen olosuhdevalvontaan. Jokaisella anturilla on yksilöllinen tunniste, joten samassa ympäristössä voidaan käyttää suurta määrää antureita. Mittaustiedot voidaan vastaanottaa tavallisella BLE-yhdyskäytävällä tai Powercastin älypuhelinsovelluksella.

Powercast näkee paristottomissa antureissa mahdollisuuden laajentaa IoT-verkkoja kohteisiin, joissa paristojen vaihtaminen olisi hankalaa tai kallista. Yhtiön mukaan tekniikka vähentää samalla paristojätettä ja helpottaa laajojen anturiverkkojen ylläpitoa. PCTB101 on Euroopan 868 megahertsin taajuusalueelle sovitettu versio yhtiön aiemmasta PCTB100-anturista.