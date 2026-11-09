Yole Groupin mukaan maailman piirilevymarkkinat kasvavat 88 miljardista 140 miljardiin dollariin vuoteen 2031 mennessä. Keskimääräinen kahdeksan prosentin vuosikasvu peittää kuitenkin alleen suuren rakennemuutoksen, sillä tekoälypalvelimien tarvitsemat vaativat piirilevyt kasvavat moninkertaista vauhtia perinteisiin ratkaisuihin verrattuna.
Markkinatutkimusyhtiö Yole Groupin tuoreen PCB Industry 2026 -raportin mukaan piirilevyteollisuus on jakautumassa kahteen hyvin erilaiseen markkinaan. Tekoälyjärjestelmien tarvitsemien kehittyneiden piirilevyjen kysyntä kasvaa jopa 45–70 prosenttia vuodessa, kun taas perinteisten massamarkkinoiden piirilevyjen kasvu jää vähäiseksi. Tekoälyyn liittyvien piirilevyjen ja materiaalien osuus markkinoista nousee Yolen mukaan noin 30 prosentista vuonna 2025 yli puoleen vuoteen 2031 mennessä.
Ero näkyy erityisesti piirilevyjen kerrosmäärissä. Vähintään 18-kerroksisten piirilevyjen markkinat kasvavat Yolen ennusteen mukaan 15,7 prosenttia vuodessa, kun tavallisten 4–6-kerroksisten levyjen kasvu jää 2,3 prosenttiin. Samalla palvelinten ja datakeskusten osuus piirilevykysynnästä on noussut vuoden 2020 noin 16 prosentista 25 prosenttiin. Kulutuselektroniikan suhteellinen merkitys on vastaavasti pienentynyt.
Kasvua ei selitä pelkästään tekoälypalvelinten määrän lisääntyminen, vaan ennen kaikkea yksittäisen järjestelmän sisältämien piirilevyjen arvon nousu. Yolen mukaan Nvidian uusien palvelinräkkien, mukaan lukien Vera Rubin -sukupolven, piirilevysisällön arvo kasvaa yli 200 prosenttia aiempiin sukupolviin verrattuna. Kasvusta 57 prosenttia syntyy piirilevyratkaisuista, joita ei ollut olemassa vielä edellisen teknologiasukupolven aikana.
Myös piirilevyjen tekninen rakenne muuttuu. Yolen ennusteessa HDI-piirilevyjen markkinat kasvavat vuoden 2025 noin 14,5 miljardista dollarista 26 miljardiin dollariin vuonna 2031. Perinteisten monikerroslevyjen markkinat kasvavat samalla 28 miljardista 42 miljardiin dollariin. Jäykkien piirilevyjen kokonaismarkkinat nousevat 71 miljardista 118 miljardiin dollariin. Erillisten IC-substraattien markkinat kasvavat puolestaan 16 miljardista 27 miljardiin dollariin.
Tekoälyn ohella toinen merkittävä kasvuala on autoteollisuus. Sen piirilevymarkkinoiden ennustetaan kasvavan yli 23 miljardiin dollariin vuoteen 2031 mennessä, mikä tarkoittaa 14 prosentin vuosikasvua. Sähköautojen voimalinjojen piirilevykysyntä kasvaa 30 prosenttia vuodessa ja kehittyneiden kuljettajaa avustavien järjestelmien keskitettyjen laskentayksiköiden kysyntä 46 prosenttia. Perinteisiin polttomoottoriautoihin liittyvä piirilevysisältö puolestaan supistuu.