Moottoripyörien on pian täytettävä uudet kyberturvallisuusvaatimukset, jotta ne voidaan hyväksyä liikenteeseen. YK:n R155-säännön vaatimukset tulevat voimaan uusille kaksipyöräisten ajoneuvotyypeille joulukuussa 2027 ja kaikille uusille rekisteröitäville ajoneuvoille kesäkuussa 2029. Bosch vastaa muutokseen uudella elektroniikalla, joka eristää ajamisen kannalta kriittiset järjestelmät ulkoisista verkkoyhteyksistä.
YK:n alaisen Euroopan talouskomission eli UNECEn R155-sääntö edellyttää ajoneuvovalmistajilta järjestelmällistä kyberturvallisuuden hallintaa. Valmistajien on tunnistettava ajoneuvoihin kohdistuvat digitaaliset uhat, hallittava niihin liittyviä riskejä ja huolehdittava tietoturvasta ajoneuvon elinkaaren aikana. Kyse ei siis ole pelkästään yksittäisten elektroniikkakomponenttien suojaamisesta, vaan koko ajoneuvon kyberturvallisuudesta.
Vaatimusten merkitys kasvaa, kun moottoripyöriin tuodaan yhä enemmän Bluetooth-, Wi-Fi- ja pilviyhteyksiä. Samalla ajoneuvojen sisäiset tietoverkot yhdistävät esimerkiksi moottorinohjauksen, lukkiutumattomat jarrut ja kuljettajaa avustavat järjestelmät. Ulkoisen yhteyden kautta tehty hyökkäys ei saa päästä vaikuttamaan näiden turvallisuuskriittisten järjestelmien toimintaan.
Bosch esittelee huomenna alkavilla Milanon EICMA 2026 -messuilla uuden sukupolven Central Gateway -yhdyskäytäväohjaimia, joiden tehtävänä on hallita ajoneuvon sisäiseen verkkoon tulevaa tietoliikennettä. Yhdyskäytävä erottaa ulkoiset yhteydet ajamisen kannalta kriittisistä järjestelmistä ja varmistaa, että verkkoon välitetään vain hyväksyttyjä viestejä.
Uudesta ohjainperheestä esitellään kolme versiota. Central Gateway Light on erittäin kompakti 16-nastainen ratkaisu, joka voidaan integroida nykyisiin sähköarkkitehtuureihin. Central Gateway Base tarjoaa 39 nastaa ja lisäksi korielektroniikan ohjaustoimintoja. Vaativimpiin tulevaisuuden järjestelmiin Bosch tarjoaa 99-nastaista Central Gateway High -versiota.
Yhdyskäytävän lisäksi Bosch hyödyntää suoraan ajoneuvon ohjainyksiköihin integroituja tietoturvapiirejä. Niitä voidaan käyttää esimerkiksi ABS-jarrujärjestelmässä ja moottorinohjauksessa. Näin tietoturvaa toteutetaan usealla tasolla, eikä suojaus jää pelkästään ulkoisten yhteyksien varaan.
Uusi sääntely tuo moottoripyörien elektroniikkakehitykseen samoja vaatimuksia, joita autoteollisuudessa on jo jouduttu ratkaisemaan. Tietoturvasta tulee osa ajoneuvon suunnittelua, tyyppihyväksyntää ja koko käyttöiän aikaista ylläpitoa.