Vaisala on valittu vuoden kasvuyrittäjäksi EY Entrepreneur Of The Year -kilpailussa. Vuoden startupiksi tuomaristo valitsi helsinkiläisen jalkinealan yritys VIBAe Oy:n, ja vuoden perheyrityksen tittelin voitti loimaalainen teollisuusautomaatioyritys Pemamek Oy.
Helsingin Wanhassa Satamassa järjestetyssä palkintogaalassa Vaisalan palkinnon vastaanotti yhtiön hallituksen puheenjohtaja Ville Voipio. Vuonna 1936 perustettu ja Vantaalla toimiva Vaisala valmistaa sään, ympäristön ja teollisuuden mittauslaitteita ja -ratkaisuja yli 150 maahan. Vaisala työllistää maailmanlaajuisesti yli 2400 asiantuntijaa, ja sen liikevaihto vuonna 2025 lähenteli 600 miljoonaa euroa.
Konsulttiyhtiö EY:n vuosittain järjestämässä kilpailussa palkitaan yrittäjiä, jotka innostavat muita visiollaan, yrittäjähenkisyydellään ja kasvullaan. Vuoden 2026 kilpailuun osallistui 58 suomalaista kasvuyritystä. Palkinnon myötä Ville Voipio pääsee voiton myötä kilpailemaan yrittäjyyden maailmanmestaruudesta 2026 järjestettävässä, maailman arvostetuimmassa EY World Entrepreneur Of The Year -yrittäjäkilpailussa.
Kilpailun voittajat valitsi EY:stä riippumaton tuomaristo, joka edustaa useita eri toimialoja ja jonka jäsenillä on monipuolista kokemusta yrittäjyydestä ja johtajuudesta. Tuomariston puheenjohtajana toimi WithSecuren perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa.