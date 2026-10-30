Pickering Interfaces on julkaissut ohjelmiston, joka tuo PXI- ja PXIe-testilaitteiden ohjauksen verkon yli. Uusi Remote Gateway mahdollistaa mittausjärjestelmien käytön eri käyttöjärjestelmistä ja ohjelmointikielistä ilman, että olemassa olevia laitteistoja tai ajureita tarvitsee vaihtaa.
Perinteisesti PXI-pohjaisten testijärjestelmien ohjaussovellukset ovat toimineet samalla tietokoneella, johon mittauslaitteisto on kytketty. Pickering Remote Gateway poistaa tämän rajoituksen. Testilaitteisto voi sijaita laboratoriossa tai tuotantolinjalla, vaikka sitä ohjaava sovellus toimisi kokonaan toisessa tietokoneessa.
Ratkaisu perustuu avoimen lähdekoodin gRPC-tekniikkaan ja HTTP/2-tiedonsiirtoon. PXI-järjestelmään kytketty isäntätietokone käyttää edelleen Pickeringin omia ajureita, mutta tarjoaa niiden toiminnot verkon yli etäkäyttöön. Asiakaskoneelle ei tarvitse asentaa Pickeringin ajureita.
Ohjelmisto tukee sekä Windows- että Linux-ympäristöjä. Pickering toimittaa Protocol Buffers -määritystiedostot, joiden avulla kehittäjät voivat muodostaa rajapinnan esimerkiksi Pythonilla, C#, Golla tai Javalla. Näin testijärjestelmän ohjaus voidaan integroida erilaisiin ohjelmistoympäristöihin ilman riippuvuutta yhdestä käyttöjärjestelmästä tai ohjelmointikielestä.
Uusi rajapinta mahdollistaa myös testiautomaation aiempaa hajautetumman toteutuksen. Mittauslaitteisto voidaan pitää lähellä testattavaa laitetta, kun taas testisekvenssit, käyttöliittymät, tulosten analysointi ja automaation hallinta toimivat muualla verkossa. Tämä helpottaa esimerkiksi yhteisten laboratorioresurssien käyttöä, tuotantotestausta ja pilvipalveluihin kytkettyjen testausympäristöjen rakentamista.
Remote Gateway tukee kaikkia Pickeringin PXI-ajurin tukemia tuotteita. Se toimii myös PXI-kehikoissa, joissa on muiden valmistajien moduuleja, mutta etäohjaus koskee vain tuettuja Pickeringin laitteita. Ohjelmisto, rajapintamääritykset ja käyttöohje ovat saatavilla Pickeringin latauspalvelusta.