Robotiikasta on tulossa yksi elektroniikkateollisuuden tärkeimmistä kasvumarkkinoista. Näin uskoo saksalainen komponenttijakelija Rutronik, joka perustaa uuden Rutronik Robotics -aloitteen vauhdittamaan älykkäiden robottijärjestelmien kehitystä. Tavoitteena on tarjota asiakkaille yksittäisten komponenttien sijaan entistä kokonaisvaltaisempia suunnitteluratkaisuja.
Rutronikin mukaan tekoälyn, anturitekniikan, tietoliikenneyhteyksien ja automaation kehitys avaa robotiikalle jatkuvasti uusia sovelluksia. Teollisuusrobottien rinnalle nousevat autonomiset mobiilirobotit, yhteistyörobotit eli cobotit, droonit ja humanoidirobotit.
Samalla robottien suunnittelu muuttuu entistä monimutkaisemmaksi. Nykyaikaisessa robottijärjestelmässä on yhdistettävä liikkeenohjaus, anturit, sulautettu tekoäly, tehonsyöttö, tietoliikenneyhteydet ja turvallisuustoiminnot.
Uudessa Rutronik Robotics -aloitteessa yhtiö kokoaa yhteen puolijohteet, passiivikomponentit, sähkömekaaniset komponentit sekä sulautetun tekoälyn ratkaisut. Tarjontaan kuuluvat myös ohjelmisto- ja järjestelmäosaaminen, referenssisuunnitelmat sekä prototyyppien nopea kehitys Rutronik System Solutions -yksikön kautta.
Aloitteen ensimmäisiin teknologiakumppaneihin kuuluvat Infineon, ams-Osram, Altera ja RECOM Power. Ne tuovat kokonaisuuteen muun muassa laskentatehoa, anturitekniikkaa, tehonhallintaa ja energiatehokkaita virtalähderatkaisuja.
– Robotiikka on siirtymässä uuteen kehitysvaiheeseen. Älykkäät, autonomiset ja yhteistyöhön kykenevät järjestelmät yleistyvät yhä useammissa sovelluksissa, sanoo Rutronikin operatiivinen johtaja Fabian Plentz.
Plentzin mukaan tavoitteena on yhdistää asiakkaat, teknologiakumppanit ja kehittäjät niin, että robottijärjestelmien suunnittelu nopeutuu ja uusien ratkaisujen markkinoille tuominen helpottuu.
Rutronik Robotics kattaa teollisuusrobottien lisäksi muun muassa SCARA- ja deltarobotit, autonomiset mobiilirobotit (AMR), automaattitrukit ja muut automaattisesti ohjatut ajoneuvot (AGV) sekä humanoidirobotit. Yhtiö aikoo laajentaa robotiikkaan keskittyvää kumppaniverkostoaan edelleen.