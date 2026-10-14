Infineon on esitellyt uuden virta-anturin, joka soveltuu jopa satojen ampeerien virtojen mittaamiseen pienikokoisissa elektroniikkalaitteissa. XENSIV TLI5572 hyödyntää magneettista TMR-tekniikkaa, jonka ansiosta perinteinen shunttivastus ja siihen liittyvä vahvistinpiiri voidaan jättää pois. Ratkaisu on suunnattu erityisesti robotiikkaan, akkukäyttöisiin työkaluihin ja droneihin.
Perinteisessä virranmittauksessa käytetään usein shunttivastusta, jonka yli syntyvästä jännitehäviöstä virta voidaan laskea. Menetelmä on edullinen ja tarkka, mutta vastuksessa syntyy tehohäviöitä. Lisäksi mittaus vaatii usein erillisen vahvistinpiirin.
Infineonin uusi anturi mittaa sen sijaan virran synnyttämää magneettikenttää. Tunnelimagnetoresistanssiin eli TMR-ilmiöön perustuva mittauselementti reagoi magneettikentän muutoksiin erittäin nopeasti. Koska anturissa on integroitu signaalinvahvistus, erillisiä operaatiovahvistimia ei tarvita.
TLI5572:n vasteaika on noin 140 nanosekuntia ja kaistanleveys ylittää yhden megahertsin. Nopea mittaus soveltuu esimerkiksi sähkömoottorien ohjaukseen ja tehoelektroniikkaan, jossa virran muutokset on havaittava nopeasti. Anturia voidaan hyödyntää myös GaN- ja SiC-tehopuolijohteisiin perustuvissa järjestelmissä.
Infineonin mukaan anturilla voidaan mitata jopa useiden satojen ampeerien virtoja. Käytännön mittausalue riippuu kuitenkin virtajohtimen geometriasta ja anturin sijoittelusta. Tuotannossa tehtävän kalibroinnin jälkeen mittaustarkkuudeksi ilmoitetaan kolme prosenttia koko käyttölämpötila-alueella.
Anturi toimii 3,3 tai 5 voltin käyttöjännitteellä ja toimitetaan kuusinastaisessa SOT23-kotelossa. Käyttölämpötila ulottuu –40 asteesta +150 asteeseen.
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