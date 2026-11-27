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Tekoäly haastaa sulautetun laskennan

Tekoäly ja entistä älykkäämmät signaalinkäsittelyalgoritmit kasvattavat sulautettujen järjestelmien laskentatehon tarvetta. Jakamalla laskentatehtävät niihin optimoitujen prosessorien kesken voidaan parantaa merkittävästi järjestelmän energiatehokkuutta, suorituskykyä ja toimintavarmuutta.

Artikkelin kirjoittaja Christian Bauer toimii tuotemarkkinoinnin päällikkönä Tria Technologiesilla. Hän on aiemmin työskennellyt Microsys Electronicsilla, duagon AG:llä ja MEN Micro Elektronikin palveluksessa. Bauerilla on elektroniikkainsinöörin tutkinto Nürnbergin teknisestä korkeakoulusta.

Teollisuuden ohjausjärjestelmissä ja sulautetuissa laitteissa tarvitaan yhä enemmän laskentatehoa. Tekoäly ja entistä älykkäämmät signaalinkäsittelyalgoritmit mahdollistavat uusia sovelluksia ja parantavat monenlaisten elektroniikkajärjestelmien suorituskykyä IoT-anturikeskittimistä teollisuusrobotteihin.

IoT-antureilla on nykyisin muitakin tehtäviä kuin kerätä dataa ja siirtää se pilveen. Niiden on myös suodatettava signaaleja ja arvioitava niissä tapahtuvien muutosten merkitystä. Näin vain olennainen tieto välitetään sitä hyödyntäville järjestelmille. Tekoälyn ansiosta teollisuusrobotit pystyvät havainnoimaan ympäristöään entistä tarkemmin. Aiemmin robotit toimivat tyypillisesti eristetyissä työsoluissa, joissa ne saattoivat yksinkertaisesti noudattaa ennalta ohjelmoituja liikeratoja.

Tuottavuuden parantaminen edellyttää roboteilta entistä joustavampaa työskentelyä ja kykyä reagoida ympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Anturisignaalien ja kuvadatan käsittelyn lisäksi tarvitaan yhä enemmän reaaliaikaista koneoppimista. Laskenta on tehtävä paikallisesti, jotta päätöksenteon viiveet voidaan minimoida.

Kaikki nämä uudet tehtävät edellyttävät laskentakapasiteettia, joka mahtuu tiukkoihin kustannus- ja energiankulutusraameihin. Monilla järjestelmillä ei ole käytettävissään jatkuvaa verkkovirtaa, vaan niiden on latauksen jälkeen toimittava pitkiäkin aikoja sisäisen akun varassa.

Moniytimiset prosessorit tarkastelussa

Periaatteessa tavanomaiset moniytimiset prosessorit pystyvät tarjoamaan suuren osan näiden järjestelmien tarvitsemasta laskentakapasiteetista. Suunnittelijat voivat helposti ohjelmoida niihin uusia toimintoja. Yleiskäyttöisille prosessoreille käännetyt ohjelmistot ovat kuitenkin usein tehottomia niin kustannusten kuin energiankulutuksen kannalta. Tämä johtuu siitä, että prosessorien suoritusputket on suunniteltu suorittamaan mahdollisimman monenlaisia ohjelmistotoimintoja.

Yleiskäyttöisten prosessorien optimoinnissa painottuu usein sellaisen koodin suorittaminen, jossa on runsaasti haarautumisia ja epäsuoraa osoitusta. Superskalaariset suoritusputket mahdollistavat suuremman laskentakapasiteetin, mutta aiheuttavat merkittävää lisäkuormitusta, koska niiden on tunnistettava käskyjen rinnakkaisuus ajonaikaisesti. Tekoälyn, signaalinkäsittelyn ja kuvankäsittelyn keskeiset laskentaoperaatiot ovat puolestaan hyvin jäsentyneitä. Niissä on runsaasti rinnakkaisuutta, jonka käännin pystyy helposti tunnistamaan ja hyödyntämään erikoiskäskyjen avulla.

Grafiikkaprosessorien (GPU) yleistyminen tietoteknisillä alustoilla on parantanut suorituskykyä monissa tehtävissä, joissa tarvitaan runsaasti rinnakkaisia liukulukuoperaatioita. Grafiikkaprosessorien arkkitehtuuri on kuitenkin alun perin optimoitu grafiikkatoimintoihin, kuten kolmiulotteisten mallien projisointiin kaksiulotteiselle tasolle. Siksi ne eivät ole ihanteellisia kaikkiin teollisuusjärjestelmien vaatimiin sovelluksiin.

Grafiikkaprosessorien lisääminen yleiskäyttöisiin sulautettuihin laskenta-alustoihin antaa viitteitä siitä, miten monimutkaisia tekoälyä hyödyntäviä teollisuusjärjestelmiä kannattaa toteuttaa. Jakamalla toimintoja erikoistuneiden prosessorien kesken voidaan saavuttaa kustannus- ja energiatehokkaampi laskenta. Ohjelmistojen jakaminen moduuleihin, joita ajetaan kuhunkin tehtävään optimoiduilla prosessoreilla, helpottaa sekä energiatehokkaiden että toimintavarmojen järjestelmien suunnittelua. Optimoitu laskenta vähentää liiallista lämmöntuottoa, pidentää laitteen käyttöikää ja auttaa välttämään tilanteita, joissa prosessorin suorituskykyä joudutaan rajoittamaan lämpötilan vuoksi (thermal throttling).

Suuren kuormituksen aiheuttama lämmöntuotto ei ole ainoa energiahukan lähde. Monet yleiskäyttöisiin moniytimisiin prosessoreihin perustuvat alustat kuluttavat merkittävästi energiaa myös silloin, kun ne ovat käynnissä mutta enimmäkseen toimettomina. Tämä on ongelma sovelluksissa, joissa laitteen on oltava jatkuvasti valmis käsittelemään anturidataa, vaikka sen täyttä laskentakapasiteettia ei tarvittaisi. Tällaisissa jatkuvaa toimintavalmiutta (always-on) edellyttävissä sovelluksissa järjestelmän muiden osien ei tarvitse olla aktiivisia ennen kuin matalan tason ohjelmisto havaitsee kynnysarvon ylittyneen tai ajastettu toiminto on suoritettava.

Kun jatkuvaa toimintavalmiutta edellyttävät tehtävät siirretään vähävirtaisille mikro-ohjaimille, järjestelmän kokonaisenergiankulutus pienenee ja akkukäyttöinen laite pystyy toimimaan pidempään. Vaativampaa laskentaa tarvittaessa mikro-ohjaimet voivat herättää tehtävään tarvittavat prosessorit.

Mikään yksittäinen prosessoriarkkitehtuuri ei sovellu optimaalisesti kaikkiin tekoälyn ja signaalinkäsittelyn tehtäviin. Keskeinen vaatimus on paikallisessa tekoälyinferenssissä käytettävien kokonaislukujen nopea kertolaskenta, toisin kuin 3D-grafiikassa ja tekoälymallien koulutuksessa, joissa korostuu liukulukulaskenta. Tekoälymallien eri osat soveltuvat kuitenkin erilaisille prosessorien mikroarkkitehtuureille.

Tensoriprosessorit

Tensoriprosessorit on optimoitu neuroverkkojen ytimessä oleviin vaativiin matriisikertolaskuihin. Näitä tekoälylaskennan operaatioita seuraavat kuitenkin lähes aina esimerkiksi aktivointi- ja pooling-operaatiot. Vektorilaskentaan optimoitu laskentayksikkö pystyy suorittamaan nämä toiminnot tensoriyksikköä tehokkaammin.

Sekä vektori- että tensoriyksiköt tarvitsevat ohjausta. Suorat muistisiirrot (DMA) määrittävä ja laskentasilmukoita hallitseva skalaariyksikkö voi hoitaa nämä tehtävät ilman sitä merkittävää lisäkuormitusta, joka syntyisi, jos ohjaustoiminnot integroitaisiin suoraan vektori- ja tensoriyksiköihin.

Muistiarkkitehtuuri on yhtä tärkeä

Muistiarkkitehtuuri on yhtä tärkeä kuin itse prosessori. Muistiviittaukset kuuluvat laskenta-alustan eniten energiaa kuluttaviin operaatioihin. Suuren laskentakapasiteetin laskentayksiköt tarvitsevatkin muistijärjestelmän, joka on optimoitu sekä suorituskyvyn että energiankulutuksen kannalta. Yksi keino on minimoida sirun ulkopuoliseen muistiin kohdistuvien muistiviittausten määrä.

Tämä voidaan osittain toteuttaa erikoistuneilla mikroarkkitehtuureilla, jotka optimoivat tensori- ja vektorioperaatioiden datavirtoja. Tensoriyksiköissä käytettävät systoliset matriisit mahdollistavat datan tehokkaan siirtymisen peräkkäisten laskentaoperaatioiden välillä. Ns. scatter-gather-muistiohjaimet tehostavat edelleen matriisien ja vektorien alkioiden siirtämistä muistiin ja muistista laskentayksiköihin.

Toinen tärkeä tekijä on yhtenäisten, sirulle integroitujen muistialueiden käyttö. Näihin kaikki laskentayksiköt voivat päästä tasavertaisesti käsiksi. Myös sirun ulkopuolisen muistin tulisi olla yhtenäinen, jotta yhteisen datan kopiointitarve voidaan minimoida ja mahdollistaa nopea, energiatehokas tiedonsiirto.

Uusimmat LPDDR DRAM -muistisukupolvet mahdollistavat yhtenäiset muistiarkkitehtuurit. LPDDR5 ja LPDDR5X kasvattavat päämuistiväylän kaistanleveyttä, jolloin tekoälylaskenta ja videonkäsittely voivat hyödyntää samaa muistia tehokkaammin. Yhteinen muistialue vähentää tarvetta kopioida dataa.

Yksi merkittävistä muutoksista aiempiin DRAM-sukupolviin verrattuna on muistien virkistyksen mukauttaminen käyttöolosuhteisiin. Muistin virkistystaajuutta voidaan säätää lämpötilan muutosten mukaan. Näin voidaan välttää datan vioittuminen korkeissa lämpötiloissa, jotka ovat tyypillisiä monissa teollisuusympäristöissä. Viileämmissä olosuhteissa virkistystaajuutta voidaan pienentää energiankulutuksen vähentämiseksi.

LPDDR5X-muistin parannettu ohjauslogiikka mahdollistaa muistin nopeamman palaamisen vähävirtaiseen tilaan tiedonsiirtojen jälkeen. Tämä vähentää lämmöntuottoa ja voi pidentää akkukestoa jopa 20 prosenttia. Lähetys- ja vastaanottosignaalien ekvalisointi vähentää myös tarvetta käyttää korkeampia signaalijännitteitä, mikä tuo lisää energiansäästöjä.

Qualcommin Dragonwing

Yhdistämällä nämä arkkitehtuurin elementit voidaan toteuttaa nopeammin reagoivia ja joustavampia järjestelmiä, jotka kykenevät vaativaan tekoälylaskentaan ja muihin runsaasti tensori- ja vektorilaskentaa edellyttäviin tehtäviin. Esimerkkejä tällaisista jo tuotannossa olevista arkkitehtuureista ovat Qualcommin Dragonwing-sarjan prosessoreihin perustuvat moduulit.

Prosessorit yhdistävät täysimittaista Linux-käyttöjärjestelmää ajavat yleiskäyttöiset prosessoriytimet sekä Hexagon-neuroprosessorin (NPU) tensori-, vektori- ja skalaariyksiköt. Niiden rinnalla toimivat Arm Cortex-M -sarjan mikro-ohjainytimet, jotka huolehtivat jatkuvaa toimintavalmiutta edellyttävistä tehtävistä. Prosessorit käyttävät LPDDR5- tai LPDDR5X-muistia ja sisältävät Adreno-grafiikkaprosessorin grafiikan ja kuvadatan käsittelyyn.

Trian Dragonwing-prosessoreihin perustuvat moduulit tarjoavat monipuolisia I/O-liitäntöjä sekä laajennusmahdollisuuksia PCI Express- ja Ethernet-liitäntöjen kautta. Piirilevylle juotetun muistin ja pienen koon ansiosta moduulit soveltuvat myös tärinälle alttiisiin mekaanisiin järjestelmiin. Erikoistuneen laskennan ja optimoidun muistiarkkitehtuurin tuomien tehokkuusetujen ansiosta teollisuusjärjestelmien suunnittelijat voivat hyödyntää uusia tekoäly- ja signaalinkäsittelytekniikoita laitteidensa suorituskyvyn ja toimintavarmuuden parantamiseen.