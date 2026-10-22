Ruotsalainen AI-yhtiö Lovable haluaa tehdä vibekoodauksesta yritysten tuotantokelpoisen ohjelmistokehityksen työkalun. Uuden Deploy on AWS -ratkaisun avulla tekoälyllä luodut sovellukset voidaan ajaa yrityksen omassa pilviympäristössä. Ensimmäisten suurasiakkaiden joukossa on Deutsche Telekom.
Lovable on noussut yhdeksi Ruotsin tunnetuimmista tekoäly-yhtiöistä tekemällä niin sanotun vibekoodauksen mahdolliseksi myös ilman ohjelmointitaitoja. Käyttäjä kuvailee haluamansa sovelluksen, minkä jälkeen tekoäly tuottaa koodin ja rakentaa toimivan verkkosovelluksen.
Tähän asti sovellukset ovat toimineet Lovablen omassa infrastruktuurissa. Se sopii prototyyppien kehittämiseen, mutta muodostaa ongelman, kun yritykset haluavat käyttää sovelluksissa arkaluonteisia sisäisiä tietoja.
Uuden Deploy on AWS -ratkaisun avulla sovellukset ja niiden data voidaan sijoittaa asiakkaan omaan Amazon Web Services -pilviympäristöön. Näin yritys voi soveltaa niihin omia käyttöoikeuksiaan, salaustaan ja verkkoturvallisuuttaan koskevia sääntöjä.
Saksalainen teleoperaattori Deutsche Telekom aloitti ratkaisun käytön lokakuussa. Konsernin tekoälyjohtajan Kartik Shethin mukaan työntekijät ovat jo luoneet Lovablella tuhansia sovelluksia ja prototyyppejä.
Deutsche Telekom käyttää ratkaisua sisäisen AskT-tekoälyalustansa kautta ja kehittää sen avulla muun muassa henkilöstöhallinnon sovelluksia.
Teknisesti Lovablen sovellusten suoritusympäristö sijoitetaan eristettyyn verkkoon asiakkaan AWS-tilillä. Sovellukset voivat muodostaa yhteyksiä yrityksen sisäisiin järjestelmiin ilman, että liikenne kulkee julkisen internetin kautta.
Lovable vastaa edelleen asennuksesta, ylläpidosta ja päivityksistä, mutta asiakas hallitsee omaa pilviympäristöään ja sen tietoturva-asetuksia.
Koko kehitysympäristö ei kuitenkaan siirry asiakkaan pilveen. Lovablen editori, tekoälyagentti, keskusteluhistoria ja kehitysvaiheen tekoälymallikutsut pysyvät edelleen Lovablen omassa palvelussa.
Deploy on AWS on aluksi saatavilla rajoitettuna ennakkoversiona valituille Enterprise-asiakkaille. Kaikkia Lovablen tavallisen pilvipalvelun ominaisuuksia ei vielä tueta.
Kuva: Lovable. Tekoälyllä luodut sovellukset ja niiden data toimivat asiakkaan AWS-ympäristössä, mutta kehitysalusta ja tekoälyagentti pysyvät Lovablen palvelussa.