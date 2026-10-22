Toimitusjohtaja Justin Hotard ei usko tekoälyinfrastruktuurin kysynnän jäävän lyhytaikaiseksi kasvupiikiksi. Nokian myynti tekoäly- ja pilviasiakkaille kasvoi kolmannella neljänneksellä 123 prosenttia. Yhtiö ennustaa optisten verkkojen ja IP-verkkojen yhteenlasketun liiketoiminnan kasvavan ensi vuonna jopa 30 prosenttia.
Nokian kolmannen neljänneksen liikevaihto kasvoi 10 prosenttia 5,15 miljardiin euroon. Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 35 prosenttia 605 miljoonaan euroon ja liikevoittomarginaali parani 9,5 prosentista 11,7 prosenttiin. Raportoitu liikevoitto sen sijaan laski 22 prosenttia 196 miljoonaan euroon nopeutettujen uudelleenjärjestelyjen ja integraatiokustannusten vuoksi.
Kasvun veturina toimivat verkkoinfrastruktuurin liiketoiminnot, joiden liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuuttakurssein 15 prosenttia. IP-verkkojen myynti kasvoi peräti 43 prosenttia ja optisten verkkojen 18 prosenttia. Tekoäly- ja pilviasiakkaiden uusien tilausten arvo nousi 1,5 miljardiin euroon, mikä merkitsi 118 prosentin kasvua vuodentakaisesta.
Hotardin mukaan kysyntä ylittää tällä hetkellä tarjonnan sekä optisissa verkoissa että IP-verkoissa. Nokia kasvattaa tuotantokapasiteettiaan muun muassa San Josessa, jossa uuden Fab 2 -tuotantolaitoksen on määrä siirtyä ympärivuorokautiseen toimintaan lokakuun loppuun mennessä. Kasvua rajoittaa kuitenkin myös puolijohteiden saatavuus.
– Emme usko tämän olevan lyhytaikainen ilmiö. Odotamme verkkoyhteyksien kysynnän kasvavan vahvasti ja pitkäkestoisesti, Hotard sanoi tulosjulkistuksen yhteydessä järjestetyssä mediatilaisuudessa.
Kasvun taustalla on tekoälylaskennan hajautuminen yhä useampiin datakeskuksiin. Ne tarvitsevat entistä enemmän nopeita optisia yhteyksiä ja IP-verkkoja. Nokia odottaa näiden kahden liiketoiminnan yhteenlasketun liikevaihdon kasvavan 25–30 prosenttia vuonna 2027. Yhtiöllä on myös jo 29 suunnitteluvoittoa 800 gigabitin koherenteissa optisissa moduuleissa.
Mobiili-infrastruktuurin liikevaihto kasvoi viisi prosenttia 2,9 miljardiin euroon. Hotard nosti esiin erityisesti AI-RAN-teknologian etenemisen. Nokia ja T-Mobile ovat toteuttaneet ensimmäisen AI-RAN-puhelun kaupallisessa operaattoriverkossa, ja Nokia kertoo saavuttaneensa jo yli 20 prosentin parannuksen radiotaajuuksien käytön tehokkuudessa. AI-RAN-kehityksessä on mukana 19 operaattoriasiakasta.
Nokia jatkaa samalla toimintojensa karsimista ja tehostamista. Infineran integrointi valmistuu suunnitelman mukaan vuoden loppuun mennessä, vuotta alkuperäistä aikataulua aiemmin. Integraatiolla tavoitellaan 200 miljoonan euron vuotuisia nettosynergioita. Yhtiö pitää koko vuoden vertailukelpoisen liikevoiton ennusteensa ennallaan 2,1–2,6 miljardissa eurossa.