Datakeskusten kasvava sähkönkulutus, energian varastointi ja teollisuuden sähköistyminen nousivat keskeisiksi aiheiksi Tampereella järjestetyillä Energiamessuilla. Kolmipäiväinen tapahtuma kokosi yhteen 7800 energia-alan ammattilaista ja asiantuntijaa.
Energiamessut 2026 päättyivät torstaina Tampereella. Tapahtumassa keskusteltiin erityisesti energiajärjestelmän tulevaisuudesta, sähköistymisestä, investoinneista ja energian toimitusvarmuudesta. Esillä olivat myös vetytalous, hiilidioksidin talteenotto sekä uusiutuvan energian tuotanto.
Yhdeksi kiinnostavimmista aiheista nousivat datakeskukset, joiden energiantarve kasvaa tekoälyn ja digitaalisten palveluiden yleistyessä. Rittalin IT-ratkaisuista vastaavan Mikko Ahon esitys datakeskuksista ja energiajärjestelmän murroksesta keräsi katsomon täyteen kuulijoita.
Datakeskukset ja sähköistyvä teollisuus lisäävät sähkön kysyntää, mutta tuovat samalla mahdollisuuksia uusille investoinneille ja työpaikoille myös pienempiin kuntiin. Investointien kannalta ratkaisevia tekijöitä ovat sähkön saatavuus, hinta ja toimitusvarmuus.
Fortumin tuuli-, aurinko- ja akkuliiketoiminnasta vastaava Heikki Keskiväli korosti Suomen vahvuuksia energiainvestointien kohteena.
– Suomen suurin kilpailuetu on vähäpäästöinen sähkö kilpailukykyiseen hintaan, Keskiväli totesi.
Energiajärjestelmän kehittäminen edellyttää myös lisää joustavuutta ja energian varastointia. Akkujärjestelmät, uusiutuva energiantuotanto ja sähkönkulutuksen ohjaus ovat keskeisiä ratkaisuja, kun sähköntuotannon ja kulutuksen vaihtelut kasvavat.
Energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä painotti alan kasvumahdollisuuksia ja osaavan työvoiman merkitystä.
Energiamessuille osallistui lähes 6400 kävijää, yli 100 asiantuntijapuhujaa sekä 1300 näytteilleasettajaa yli 350 yrityksestä. Seuraavan kerran tapahtuma järjestetään Tampereella 24.–26. lokakuuta 2028.