Puolijohteiden monimutkaistuessa niiden tuotantotestaus vie yhä enemmän aikaa ja rahaa. Siemens pyrkii ratkaisemaan ongelman uudella Tessent Silicon Executable -ohjelmistolla, jonka avulla sirujen testikuvioita voidaan suorittaa suoraan nopeiden PCIe- ja USB-liitäntöjen kautta. Ratkaisu tuo samat testit piirin suunnittelusta tuotantolinjalle ja valmiiseen järjestelmään.
Tessent Silicon Executable (TSE) yhdistää Siemensin piirisuunnittelun testityökalut varsinaisiin testilaitteistoihin. Ohjelmisto ottaa vastaan Tessent-työkaluilla luodut testikuviot, välittää ne testattavalle piirille ja palauttaa tulokset analysointia ja vikadiagnostiikkaa varten. Näin samoja testejä voidaan käyttää kehityslaboratoriossa, automaattisessa tuotantotestauksessa ja järjestelmätason testauksessa.
Uudistus vastaa puolijohdeteollisuuden kasvavaan ongelmaan. Transistorimäärien kasvu, useista siruista koostuvat piirikokonaisuudet ja uudet valmistusteknologiat lisäävät tarvittavan testidatan määrää. Perinteiset testausmenetelmät voivat muodostua pullonkaulaksi, kun testikuvioita on siirrettävä piireihin yhä suurempia määriä.
Siemensin mukaan nopeiden standardiliitäntöjen hyödyntäminen yksinkertaistaa testidatan siirtoa ja voi lyhentää testausaikoja. Samalla testien suorittaminen eri ympäristöissä yhdenmukaistuu, mikä helpottaa tulosten vertailua ja nopeuttaa uusien piirien siirtämistä sarjatuotantoon.
Ratkaisun merkitystä korostaa kahden suuren testilaitevalmistajan, Advantestin ja Teradynen, osallistuminen. Advantest integroi Siemensin ohjelmiston V93000-testausalustaansa ja laajentaa sen käyttöä myös piirin valmistusta edeltävään verifiointiin ja kehityslaboratorioihin.
Teradyne puolestaan integroi ohjelmiston UltraFLEXplus-testausjärjestelmän UltraPort-laitteistoon. Yhtiön mukaan ratkaisu mahdollistaa Siemensin Streaming Scan Network (SSN) -testauksen PCIe 6.0 -liitännän kautta. Teradyne kertoo tämän parantavan testauksen suorituskykyä merkittävästi ja lyhentävän testausaikoja, mutta ei vielä julkaise tarkkoja suorituskykylukuja.
Tessent Silicon Executable laajentaa Siemensin Tessent-työkaluketjun piirien testattavuuden suunnittelusta ja testikuvioiden generoinnista niiden suorittamiseen todellisessa piissä. Tavoitteena on vähentää testauksen vaatimaa erillistä sovitustyötä ja alentaa puolijohteiden valmistustestauksen kustannuksia.