Renesas ottaa merkittävän askeleen 32-bittisten mikro-ohjaintensa kehityksessä. Uudet RX74M- ja RX74N-piirit ovat RX-perheen ensimmäiset 22 nanometrin prosessilla valmistettavat mikro-ohjaimet, joissa perinteinen sulautettu flash-muisti on korvattu MRAM-muistilla. Samalla kellotaajuus nousee 600 megahertsiin, mikä on yli kaksinkertainen edeltäjiin verrattuna.
Siirtyminen MRAM-muistiin on uudistuksista erityisen kiinnostava. Flash-muistista poiketen MRAM ei vaadi muistialueen tyhjentämistä ennen uuden tiedon kirjoittamista. Tämä nopeuttaa ohjelmistopäivityksiä, parametrien tallennusta ja piirien ohjelmointia sekä voi lyhentää teollisuuslaitteiden käyttökatkoja.
Uudet piirit perustuvat Renesasin RXv3e-prosessoriytimeen, ja niissä on yksi megatavu MRAM-muistia, 1,5 megatavua SRAM-muistia sekä 256 kilotavua viiveetöntä TCM-muistia. Muistirakenteen ja nopeamman prosessorin yhdistelmä mahdollistaa ennustettavan reaaliaikaisen toiminnan myös sovelluksissa, joissa esiintyy runsaasti keskeytyksiä ja ohjelmahaaroja. Renesasin mukaan suorituskyky yli kaksinkertaistuu aiempiin 240 megahertsin RX72M- ja RX72N-piireihin verrattuna.
RX74M on suunnattu erityisesti teollisuusautomaatioon, kuten moottorikäyttöihin, teollisuusrobotteihin ja ohjelmoitaviin logiikoihin. Piiriin on integroitu EtherCAT-slave-ohjain, TSN-ominaisuuksia tukeva gigabitin Ethernet-kytkin sekä CAN FD -liitäntä. Näin samalla piirillä voidaan toteuttaa EtherCAT-, PROFINET- ja EtherNet/IP-verkkoja ilman useita erillisiä tietoliikennepiirejä.
RX74N puolestaan on tarkoitettu laajempaan teollisuuslaitteiden joukkoon, kuten älykkäisiin sähkömittareihin, tehonmuuntimiin sekä lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmiin.
Renesas on vahvistanut myös piirien laitteistopohjaista tietoturvaa. ProtectZone-toiminto mahdollistaa suojattujen ja suojaamattomien muistialueiden erottamisen, kun taas uuden sukupolven RSIP-tietoturvalohko laajentaa salauksen ja tunnistautumisen laitteistotukea. Arkkitehtuuri mahdollistaa myös kvanttiturvallisen salauksen eli PQC toteutuksia ja auttaa laitevalmistajia vastaamaan EU kyberkestävyyssäädöksen CRA vaatimuksiin.
600 megahertsin versioiden lisäksi Renesas tuo tarjolle 300 megahertsin vaihtoehdot, joiden tehonkulutus on yli 20 prosenttia pienempi.