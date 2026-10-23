Sulautettu järjestelmä voi läpäistä kaikki testit ja sisältää silti virheitä, jotka aiheuttavat ongelmia vasta todellisessa käytössä. Ruotsalainen Percepio pyrkii löytämään tällaiset piilevät ongelmat ennen tuotteiden päätymistä asiakkaille. Nyt tekniikka on tuotu myös Zephyr-reaaliaikakäyttöjärjestelmän kehittäjien ulottuville.
Västeråsissa toimiva Percepio on julkaissut Detect 2026.1 -version, joka valvoo automaattisesti sulautettujen järjestelmien toimintaa ohjelmiston suorituksen aikana. Sen sijaan, että työkalu keräisi jatkuvasti suuria määriä jäljitysdataa, se tunnistaa poikkeamia ja tallentaa lyhyitä diagnostiikkatietoja odottamattomista tapahtumista.
Kyse voi olla esimerkiksi odotettua pidempään kestävistä säikeiden suorituksista, hetkellisistä ylikuormituksista tai muista ajoitukseen liittyvistä ongelmista, jotka eivät aiheuta välitöntä kaatumista. Tallennettuja tietoja voidaan analysoida Percepion Tracealyzer-visualisointityökalulla.
Percepio kertoo asiakastapauksesta, jossa ohjelmistoa oli ajettu automatisoidussa testiympäristössä useiden viikkojen ajan. Kaikki tunnetut kaatumiset oli korjattu ja ohjelmisto läpäisi kaikki testit. Vain muutama tunti Detectin käyttöönoton jälkeen työkalu alkoi kuitenkin raportoida poikkeamista.
Yhden tiedonsiirtosäikeen suoritus kesti ajoittain huomattavasti odotettua kauemmin. Järjestelmä palautui tilanteesta joka kerta, joten testit eivät havainneet ongelmaa. Jäljitysdata kuitenkin osoitti, että sama käyttäytyminen voisi yhdessä lämpötilavaihteluiden, kellon ajautumisen sekä tulo- ja lähtötoimintojen vaihteluiden kanssa laukaista watchdog-valvonnan aiheuttaman uudelleenkäynnistyksen. Ongelma ehdittiin korjata ennen tuotteen päätymistä käyttäjille.
Detectin uusi versio tukee nyt myös Zephyr RTOS -käyttöjärjestelmää. Aiemmin tekniikkaa on käytetty muun muassa FreeRTOS kanssa. Zephyr-tuki sisältää automaattisen valvonnan, säikeiden prosessorikuormituksen seurannan sekä muistivedosten tallentamisen vianmääritystä varten. Arm Cortex-M -prosessoreilla muistivedos voidaan käynnistää myös ohjelmallisesti ilman, että järjestelmän tarvitsee ensin kaatua.
– Zephyr-tuki on ollut yksi kysytyimmistä ominaisuuksista Percepio Detectin julkaisun jälkeen, sanoo yhtiön perustaja ja teknologiajohtaja Johan Kraft.
Detect 2026.1 on nyt saatavilla. Uusi versio on toistaiseksi validoitu Nordic Semiconductorin ja STMicroelectronicsin kehityskorteilla.