Millimetriaaltotutkien tuotantotestaus voi jatkossa onnistua ilman suuria ja kalliita kaiuttomia mittauskammioita. Japanilaiset Anritsu ja Candox Systems ovat osoittaneet, että 60 gigahertsin tutkien mittaukset voidaan tehdä lähikenttäanturilla siten, että tulokset vastaavat riittävän hyvin virallisissa hyväksyntätesteissä käytettäviä kaukokenttämittauksia.
60 gigahertsin tutkien käyttö kasvaa nopeasti esimerkiksi läsnäolon ja liikkeen tunnistuksessa, turvajärjestelmissä sekä hengityksen ja sykkeen etämittauksissa. Tuotantomäärien kasvaessa laitteiden testaamisesta on tulossa yhä merkittävämpi kustannustekijä.
Perinteisesti millimetriaaltotutkien säteilyominaisuuksia mitataan kaukokentässä, mikä edellyttää tarkasti hallittua mittausympäristöä ja usein suurta kaiutonta kammiota. Tällaiset järjestelmät vievät paljon tilaa ja vaativat huomattavia investointeja.
Anritsun ja Candoxin kehittämässä ratkaisussa käytetään Anritsun signaalianalysaattoria ja Candoxin 60 gigahertsin lähikenttäanturia. Mittaus voidaan tehdä huomattavasti pienemmässä tilassa ilman suurta mittauskammiota.
Menetelmän toimivuutta arvioitiin TÜV Rheinlandin Japanin laboratoriossa. Lähikenttämittausten tuloksia verrattiin Japanin radiolainsäädännön mukaisten hyväksyntätestien kaukokenttämittauksiin. Mittaustapojen välille määritettiin erot, joiden avulla lähikenttämittausten tulokset voidaan korjata vastaamaan hyväksyntämittauksia.
Anritsun mukaan kokeet vahvistivat, että menetelmä soveltuu 60 gigahertsin tutkien tuotantotestaukseen. Ratkaisu voi pienentää testauslaitteiston vaatimaa tilaa, alentaa investointikustannuksia ja nopeuttaa tuotantoa.
Yhtiöt eivät kuitenkaan julkistaneet mittaustarkkuuden tai mittausmenetelmien välisen korrelaation numeerisia tuloksia. Kyse on toistaiseksi menetelmän toimivuuden osoittamisesta, eikä lähikenttätestaus korvaa varsinaisia virallisia hyväksyntämittauksia.