Maan matalalla kiertoradalla liikkuvat satelliitit tarvitsevat täsmällistä ajoitusta siinä missä suuret tietoliikennesatelliititkin. Microchip vastaa kasvavaan tarpeeseen uudella säteilyä kestävällä kideoskillaattorilla, joka on suunniteltu erityisesti LEO-satelliittien vaatimuksiin.
Microchipin uusi LX-820 kuuluu yhtiön L-sarjaan, joka sijoittuu tavallisten kaupallisten komponenttien ja perinteisten avaruusluokiteltujen ratkaisujen väliin. Tavoitteena on tarjota satelliittivalmistajille riittävän luotettavaa ajoitustekniikkaa ilman avaruuskomponenttien korkeita hintoja ja pitkiä toimitusaikoja.
Tarkka kellosignaali on satelliitille välttämätön esimerkiksi tietoliikenteessä, navigoinnissa ja maapallon havainnoinnissa. Ajoituksen virheet voivat heikentää tiedonsiirtoa ja mittausten tarkkuutta.
LX-820 on kooltaan vain 3,2 × 2,5 millimetriä. Se toimii –55 … +125 asteen lämpötiloissa ja tarjoaa ±100 ppm taajuustarkkuuden. CMOS-lähdöllä taajuusalue ulottuu 1,25 megahertsistä 135 megahertsiin ja LVDS-lähdöllä 100 megahertsistä 250 megahertsiin.
Avaruudessa elektroniikan erityinen haaste on säteily. Microchipin L-sarjan oskillaattorit on testattu ionisoivan säteilyn ja yksittäisten hiukkasten aiheuttaman lukkiutumisen varalta. Sarjan säteilynkesto yltää 50 kiloradiin.
Microchipin mukaan perinteisten avaruuskomponenttien pitkät toimitusajat ovat muodostuneet ongelmaksi nopeasti kasvavalla satelliittimarkkinalla. L-sarjan monia vaihtoehtoja saa suoraan varastosta tai alle 20 viikon toimitusajalla.
Uusi LX-820 ja muut L-sarjan oskillaattorit ovat jo saatavilla tuotantomäärissä. Lisätietoja täällä.