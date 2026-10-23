Mikro-ohjainten ja sovellusprosessorien välinen raja alkaa hämärtyä. Synaptics on esitellyt yhteistyössä Googlen kanssa uuden Astra SR200 -piirisarjan, joka tuo mikro-ohjaimeen tehokkaan tekoälykiihdyttimen ja jopa satoja megatavuja DRAM-muistia. Tavoitteena on ajaa aiemmin Linuxia ja erillistä muistia vaatineita tekoälysovelluksia pienissä, vähän energiaa kuluttavissa laitteissa.
Synaptics kutsuu uutta piiriluokkaa nimellä xMCU. Perinteisten mikro-ohjainten suorituskyky ja erityisesti käytettävissä oleva muisti ovat rajoittaneet niiden mahdollisuuksia suorittaa vaativia tekoälymalleja. Astra SR200 pyrkii poistamaan molemmat pullonkaulat yhdistämällä Arm-prosessoriytimet, Googlen Coral NPU -tekoälykiihdyttimen ja uuden muistiratkaisun.
Merkittävin uudistus liittyy muistiin. Piireissä on enintään kahdeksan megatavua SRAM-muistia sekä räätälöity DRAM-ratkaisu, jonka kapasiteetti voi kasvaa satoihin megatavuihin. Synapticsin mukaan muistijärjestelmä mahdollistaa tekoälykuormien suorittamisen kolmanneksella tavanomaisen järjestelmä-DRAMin energiankulutuksesta. Useimmissa sovelluksissa erillistä ulkoista muistia ei enää tarvita.
Tekoälylaskennasta vastaa Synapticsin Torq-moottoriin integroitu Googlen Coral NPU. Se tukee perinteisten konvoluutioverkkojen lisäksi transformer-pohjaisia malleja, joita käytetään yhä enemmän esimerkiksi puheen, kuvien ja muun anturidatan käsittelyssä. Tekoäly voidaan suorittaa kokonaan paikallisesti ilman jatkuvaa yhteyttä pilvipalveluun.
SR200 on myös ensimmäinen piirisarja, jossa yhdistyvät Armin Cortex-M85- ja Cortex-M52-prosessoriytimet. Jopa 800 megahertsin taajuudella toimiva tehokkaampi ydin huolehtii vaativista laskentatehtävistä, kun taas vähävirtaisempi ydin vastaa jatkuvasti toimivista anturi- ja ohjaustoiminnoista. Piireihin voidaan lisäksi integroida Cadencen Tensilica HiFi 5 -signaaliprosessori äänenkäsittelyä varten.
Sarjaan kuuluu kolme nastayhteensopivaa versiota. SR210 tarjoaa 200 GOPS tekoälysuorituskyvyn jatkuvaan äänen ja anturidatan käsittelyyn. SR230 nostaa suorituskyvyn 300 GOPS ja lisää kuva- ja näyttötoiminnot. Tehokkain SR250 yltää 400 GOPS ja tukee kahta erillistä kuva- ja näyttöpolkua. Yhteinen ohjelmistokehitysympäristö helpottaa siirtymistä mallista toiseen.
Synaptics tähtää erityisesti älylaseihin, akkukäyttöisiin antureihin, kameroihin sekä teollisuuden konenäkö- ja puheohjausjärjestelmiin. Teollisuusversioihin kuuluu myös gigabitin Ethernet IEEE 1588 -aikasynkronoinnilla ja TSN-tuella sekä kaksi CAN-FD-liitäntää. Ohjelmistoalustana tuetaan Zephyr RTOS -käyttöjärjestelmää ja avoimen lähdekoodin MLIR/IREE-pohjaista tekoälykääntäjää.