Suomalainen Jolla tähtää Ruotsin turvallisuusviranomaisten puhelintoimittajaksi. Yhtiö tarjoaa Salossa koottavaa Jolla Phone -älypuhelintaan Ruotsin poliisille, pelastusviranomaisille ja puolustussektorille yhdessä tukholmalaisen CivSec AB kanssa. Linux-pohjaiseen Sailfish OS -käyttöjärjestelmään perustuva puhelin on jo valmis pilottikäyttöön.
Jolla ja CivSec esittelevät yhteistyötään Tukholman Älvsjössä järjestettävässä National Defence Expo -tapahtumassa. CivSec vastaa Ruotsin markkinoiden tuntemuksesta, viranomaisvaatimuksista ja hankintakäytännöistä, kun taas Jolla toimittaa puhelimen ja sen käyttöjärjestelmän.
Jollan tavoitteena on tarjota eurooppalainen vaihtoehto Androidiin ja iOS:ään perustuville puhelimille. Sailfish OS kehitetään ja ylläpidetään Suomessa, joten käyttöjärjestelmän kehitys ja tietoturvapäivitykset ovat Jollan omassa hallinnassa.
– Tänä vuonna aloimme jälleen valmistaa puhelimia Suomessa, ja toimitukset ovat jo käynnissä. Kun pelastustyöntekijän taskussa on Suomessa kehitettyyn käyttöjärjestelmään perustuva puhelin, tiedetään, kenen teknologiaan luotetaan. Ketjussa ei ole mainosjättiä eikä vierasta valtiota, sanoo Jollan toimitusjohtaja ja perustajajäsen Sami Pienimäki.
Uuden Jolla Phonen loppukokoonpano tapahtuu Salossa, jossa Nokia valmisti aikanaan matkapuhelimia. Puhelimessa on fyysinen yksityisyyskytkin, jolla voidaan estää esimerkiksi kameran, mikrofonin ja paikannuksen käyttö. Lisäksi The Other Half -takakuorilla voidaan mukauttaa puhelimen toimintaa erilaisiin työtehtäviin.
Jollan mukaan uutta puhelinta ennakkomyytiin yli 15 000 kappaletta ennen heinäkuun 2026 lanseerausta. Toimitukset kuluttajille ovat käynnissä, ja Ruotsin turvallisuussektorista tulee nyt Jollan ensimmäinen viranomaismarkkina.
CivSecin toimitusjohtaja Roger Holfeldtin mukaan ruotsalaiset asiakkaat ovat kyselleet eurooppalaisen mobiiliratkaisun perään jo vuosien ajan. Nyt tarjolla on Suomessa kehitetty käyttöjärjestelmä ja Suomessa loppukokoonpantu puhelin, jonka käyttöönotossa voidaan huomioida Ruotsin viranomaisvaatimukset.
Jolla Phone on tarjolla pilottikäyttöön Ruotsin poliisille, pelastusviranomaisille, kriittisen viestinnän toimijoille ja puolustussektorille. Varsinaisista viranomaistilauksista tai solmituista asiakassopimuksista yhtiöt eivät vielä kerro.