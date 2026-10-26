Digitaalisten varmenteiden määrä kasvaa ja niiden voimassaoloajat lyhenevät. Suomalainen teknologiayhtiö Insta vastaa kehitykseen uudella Insta Certifier 10 -varmenneratkaisulla, joka on suunniteltu jopa satojen miljoonien varmenteiden hallintaan. Samalla järjestelmä valmistaa organisaatioita siirtymään kvanttiturvalliseen salaukseen.
Digitaalisia varmenteita käytetään käyttäjien, laitteiden ja palveluiden luotettavaan tunnistamiseen sekä tietoliikenteen suojaamiseen. Niiden merkitys kasvaa verkottuneiden laitteiden ja digitaalisten palveluiden lisääntyessä. Samalla varmenteiden lyhenevät voimassaoloajat edellyttävät niiden entistä tiheämpää uusimista.
Myös lyhytkestoisten varmenteiden käyttö kasvattaa myönnettävien varmenteiden määrää. Tämä lisää varmennejärjestelmien kuormitusta ja tekee automaattisesta elinkaarenhallinnasta yhä tärkeämpää.
Instan uusi Certifier 10 perustuu modulaariseen mikropalveluarkkitehtuuriin, jonka avulla järjestelmän kapasiteettia voidaan kasvattaa varmennemäärien lisääntyessä. Ratkaisu tarjoaa rajapinnat ja työkalut varmenteiden automatisoituun myöntämiseen, uusimiseen ja muuhun elinkaarenhallintaan. Instan mukaan arkkitehtuuri mahdollistaa myös korkean käytettävyyden.
Toinen merkittävä uudistus on tuki kvanttiturvallisille algoritmeille. Kvanttilaskennan kehitys pakottaa organisaatiot valmistautumaan nykyisten kryptografisten ratkaisujen uudistamiseen. Koska digitaaliset varmenteet ovat keskeinen osa julkisen avaimen infrastruktuuria eli PKIä, myös varmennejärjestelmien on tuettava siirtymää uusiin algoritmeihin.
– Kvanttilaskennan kehitys ja varmenteiden lyhenevät voimassaoloajat tuovat uusia vaatimuksia digitaalisen luottamuksen perustana toimiville varmennejärjestelmille. Insta Certifier 10 jatkaa varmenneratkaisumme pitkäjänteistä kehitystä ja auttaa organisaatioita vastaamaan näihin muuttuviin tarpeisiin, sanoo Instan digitaalisen identiteetin ratkaisuista vastaava johtaja Juha Luukkanen.
Insta käyttää Certifier-ratkaisua myös omissa varmennepalveluissaan. Luukkasen mukaan palvelutuotannosta saadut kokemukset ohjaavat tuotteen kehitystä erityisesti kvanttiturvallisuuteen siirtymisessä ja kasvavien varmennemäärien hallinnassa.