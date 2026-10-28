Tekoälypalvelimien kasvava tehontarve asettaa uusia vaatimuksia myös virransyötölle. Advanced Energy on esitellyt kolme uutta palvelinteholähdettä, jotka tuottavat jopa 3,6 kilowatin tehon kompaktissa 185 millimetrin rakenteessa. Tehotiheys nousee parhaimmillaan 112 wattiin kuutiotuumaa kohti.
Uudet CSU M-CRPS -sarjan teholähteet on suunniteltu erityisesti tekoälypalvelimiin, datakeskuksiin, tietoliikenneverkkoihin ja tallennusjärjestelmiin. Ne noudattavat Open Compute Projectin (OCP) vaatimuksia ja mahdollistavat tehon kasvattamisen saman mekaanisen rakenteen puitteissa.
Tehotiheyden kasvattaminen on datakeskuksissa yhä tärkeämpää, sillä GPU-kiihdyttimien ja tehokkaiden prosessorien sähkönkulutus kasvaa nopeasti. Samalla palvelinräkkien tila on rajallinen. Uusien teholähteiden tehotiheys vastaa noin 6,8 wattia kuutiosenttimetriä kohti.
Advanced Energy esitteli kolme mallia. CSU3600AT-9-3M0 tuottaa 3600 wattia 54 voltin lähtöjännitteellä. CSU3200AT-3-6M0 tarjoaa 3200 wattia 12 voltin järjestelmiin. Kolmas malli, CSU3200ADC-3-3M0, on tasavirtasyöttöinen 3200 watin teholähde, joka soveltuu muun muassa televerkkoihin ja OCP 48 voltin väyläarkkitehtuureihin.
Vaihtovirtasyöttöiset mallit täyttävät 80 Plus Titanium -hyötysuhdeluokan vaatimukset. Tasavirtasyöttöisen mallin huippuhyötysuhde on 94 prosenttia. Korkea hyötysuhde vähentää hukkalämpöä ja helpottaa datakeskusten jäähdytystä.
Valmistaja korostaa myös teholähteiden nopeaa vastetta kuormitusmuutoksiin. Ominaisuus on erityisen tärkeä tekoälylaskennassa, jossa GPU- ja CPU-kuormitus voi vaihdella voimakkaasti lyhyessä ajassa. Teholähteisiin on lisäksi integroitu tietoturvaominaisuuksia, jotka suojaavat muun muassa niiden laiteohjelmistoa.
Advanced Energy esitteli uutuudet lokakuussa Open Compute Projectin Global Summit -tapahtumassa.