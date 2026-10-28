Tekoälypalvelimien kasvava tehontarve asettaa uusia vaatimuksia myös virransyötölle. Advanced Energy on esitellyt kolme uutta palvelinteholähdettä, jotka tuottavat jopa 3,6 kilowatin tehon kompaktissa 185 millimetrin rakenteessa. Tehotiheys nousee parhaimmillaan 112 wattiin kuutiotuumaa kohti.

Elektroniikkakomponenttien jakelijana tunnettu Digikey kasvattaa oman Digikey Standard -tuotemerkkinsä valikoimaa. Yhtiö tarjoaa nyt 117 tuotteen malliston, johon kuuluu elektroniikkasuunnittelussa, prototyyppien rakentamisessa ja tuotannossa tarvittavia työkaluja, mittalaitteita ja ESD-suojaustuotteita.

– Tekoäly tuli piirisuunnitteluun juuri oikeaan aikaan, sanoo Siemens EDA Tessent-ryhmän markkinoinista vastaava Lee Harrison. Piirien monimutkaisuus kasvaa jatkuvasti, mutta suunnittelijoiden tuottavuus ei ole pysynyt kehityksen mukana. Nyt tekoäly tarjoaa uuden keinon ratkaista ongelmaa, jonka kanssa ala on kamppaillut vuosikymmeniä.

Amazon Web Services eli AWS testasi Euroopan suvereenipilvensä riippumattomuutta katkaisemalla sen yhteydet yhtiön globaaliin runkoverkkoon useiksi tunneiksi. Palvelut toimivat AWS mukaan häiriöittä. Koe on merkittävä osoitus teknisestä riippumattomuudesta aikana, jolloin Euroopassa keskustellaan yhä enemmän pilvipalvelujen suvereniteetista ja tietojen hallinnasta.

Robotiikasta on tulossa yksi elektroniikkateollisuuden tärkeimmistä kasvumarkkinoista. Näin uskoo saksalainen komponenttijakelija Rutronik, joka perustaa uuden Rutronik Robotics -aloitteen vauhdittamaan älykkäiden robottijärjestelmien kehitystä. Tavoitteena on tarjota asiakkaille yksittäisten komponenttien sijaan entistä kokonaisvaltaisempia suunnitteluratkaisuja.

Piirisuunnittelun automaatio ottaa merkittävän askeleen kohti itsenäisesti toimivia järjestelmiä. Cadencen uudet Maestro-tekoälymallit oppivat EDA-työkalujen avulla omista suunnitteluratkaisuistaan ja pystyy näin kehittämään toimintaansa. Ensimmäisissä testeissä suunnittelutulosten laatu parani jopa 30 prosenttia yleiskäyttöiseen tekoälymalliin verrattuna.

Italialainen Seco on tuonut Qualcommin Dragonwing IQ8 -sarjan tekoälysuorituskyvyn ensimmäisenä valmistajana teolliseen SMARC-moduuliin. Uusi moduuli tarjoaa jopa 40 TOPSin laskentatehon kompaktissa muodossa, joka soveltuu esimerkiksi robotiikkaan, konenäköön ja autonomisiin järjestelmiin.

Tekoälyn tuominen pieniin langattomiin laitteisiin ei ole enää pelkästään ohjelmisto-ongelma. Silicon Labsin mukaan ratkaisevaa on, kuinka tehokkaasti AI-malli pystytään suorittamaan mikro-ohjaimen rajallisella muistilla ja energiabudjetilla. Siksi optimointi on vietävä piitasolle asti.

5G-yhteyden rakentamiseen ei välttämättä tarvita matkapuhelinoperaattoria, SIM-kortteja eikä lisensoitua radiotaajuutta. DECT NR+ tuo 5G-standardin ominaisuuksia paikallisiin IoT-verkkoihin, joissa tarvitaan pitkää kantamaa, pientä viivettä ja luotettavaa tiedonsiirtoa. Uusi tekniikka yhdistää itsestään järjestäytyvän mesh-verkon, energiatehokkuuden ja nopean tiedonsiirron tavalla, joka haastaa monet nykyiset langattomat ratkaisut.

Suomalainen Jolla tähtää Ruotsin turvallisuusviranomaisten puhelintoimittajaksi. Yhtiö tarjoaa Salossa koottavaa Jolla Phone -älypuhelintaan Ruotsin poliisille, pelastusviranomaisille ja puolustussektorille yhdessä tukholmalaisen CivSec AB kanssa. Linux-pohjaiseen Sailfish OS -käyttöjärjestelmään perustuva puhelin on jo valmis pilottikäyttöön.

Viime viikolla paljastuneet vakavat PHP-haavoittuvuudet ovat käynnistäneet laajan hyökkäysaallon. Tietoturvayhtiö Check Pointin mukaan jo joka kymmenes organisaatio maailmassa on joutunut PHP2Shell-haavoittuvuuksiin kohdistuvien hyökkäysyritysten kohteeksi. Euroopassa osuus on vielä suurempi, 14 prosenttia.

Tulevaisuuden mobiiliverkko voi havaita yhteyttä uhkaavan esteen jo ennen kuin radiosignaali alkaa heiketä. Oulun yliopisto käynnistää kansainvälisen 6G-ROCKET-hankkeen, jossa tekoäly opetetaan ennakoimaan radioympäristön muutoksia ja mukauttamaan verkon toimintaa niiden perusteella.

Maan matalalla kiertoradalla liikkuvat satelliitit tarvitsevat täsmällistä ajoitusta siinä missä suuret tietoliikennesatelliititkin. Microchip vastaa kasvavaan tarpeeseen uudella säteilyä kestävällä kideoskillaattorilla, joka on suunniteltu erityisesti LEO-satelliittien vaatimuksiin.

Digitaalisten varmenteiden määrä kasvaa ja niiden voimassaoloajat lyhenevät. Suomalainen teknologiayhtiö Insta vastaa kehitykseen uudella Insta Certifier 10 -varmenneratkaisulla, joka on suunniteltu jopa satojen miljoonien varmenteiden hallintaan. Samalla järjestelmä valmistaa organisaatioita siirtymään kvanttiturvalliseen salaukseen.

Puolijohteiden monimutkaistuessa niiden tuotantotestaus vie yhä enemmän aikaa ja rahaa. Siemens pyrkii ratkaisemaan ongelman uudella Tessent Silicon Executable -ohjelmistolla, jonka avulla sirujen testikuvioita voidaan suorittaa suoraan nopeiden PCIe- ja USB-liitäntöjen kautta. Ratkaisu tuo samat testit piirin suunnittelusta tuotantolinjalle ja valmiiseen järjestelmään.

Mikro-ohjainten ja sovellusprosessorien välinen raja alkaa hämärtyä. Synaptics on esitellyt yhteistyössä Googlen kanssa uuden Astra SR200 -piirisarjan, joka tuo mikro-ohjaimeen tehokkaan tekoälykiihdyttimen ja jopa satoja megatavuja DRAM-muistia. Tavoitteena on ajaa aiemmin Linuxia ja erillistä muistia vaatineita tekoälysovelluksia pienissä, vähän energiaa kuluttavissa laitteissa.

Datakeskusten kasvava sähkönkulutus, energian varastointi ja teollisuuden sähköistyminen nousivat keskeisiksi aiheiksi Tampereella järjestetyillä Energiamessuilla. Kolmipäiväinen tapahtuma kokosi yhteen 7800 energia-alan ammattilaista ja asiantuntijaa.

Sulautettu järjestelmä voi läpäistä kaikki testit ja sisältää silti virheitä, jotka aiheuttavat ongelmia vasta todellisessa käytössä. Ruotsalainen Percepio pyrkii löytämään tällaiset piilevät ongelmat ennen tuotteiden päätymistä asiakkaille. Nyt tekniikka on tuotu myös Zephyr-reaaliaikakäyttöjärjestelmän kehittäjien ulottuville.

Renesas ottaa merkittävän askeleen 32-bittisten mikro-ohjaintensa kehityksessä. Uudet RX74M- ja RX74N-piirit ovat RX-perheen ensimmäiset 22 nanometrin prosessilla valmistettavat mikro-ohjaimet, joissa perinteinen sulautettu flash-muisti on korvattu MRAM-muistilla. Samalla kellotaajuus nousee 600 megahertsiin, mikä on yli kaksinkertainen edeltäjiin verrattuna.

Millimetriaaltotutkien tuotantotestaus voi jatkossa onnistua ilman suuria ja kalliita kaiuttomia mittauskammioita. Japanilaiset Anritsu ja Candox Systems ovat osoittaneet, että 60 gigahertsin tutkien mittaukset voidaan tehdä lähikenttäanturilla siten, että tulokset vastaavat riittävän hyvin virallisissa hyväksyntätesteissä käytettäviä kaukokenttämittauksia.