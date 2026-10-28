Elektroniikkakomponenttien jakelijana tunnettu Digikey kasvattaa oman Digikey Standard -tuotemerkkinsä valikoimaa. Yhtiö tarjoaa nyt 117 tuotteen malliston, johon kuuluu elektroniikkasuunnittelussa, prototyyppien rakentamisessa ja tuotannossa tarvittavia työkaluja, mittalaitteita ja ESD-suojaustuotteita.
Digikey Standard ei ole uusi tuotemerkki, mutta yhtiö laajentaa sen tarjontaa määrätietoisesti. Tänä vuonna valikoimaan on lisätty 14 uutta tuotetta. Tavoitteena on tarjota suunnittelijoille ja asentajille luotettavia perustyökaluja kohtuulliseen hintaan.
Uutuuksiin kuuluu muun muassa ESD-suojattu silikoninen työmatto, jossa on 20 lokeroa komponenttien ja työkalujen säilyttämiseen. Juotostöihin tarjotaan neljällä taipuisalla varrella ja hauenleukakiinnittimillä varustettua Helping Hands -työskentelytelinettä.
Mittalaitevalikoimaa on puolestaan laajennettu digitaalisilla yleismittareilla, pihtimittarilla ja kosketuksettomalla jännitteenilmaisimella. Tarjolla on myös lämpötilan, ilmankosteuden ja magneettikenttien mittaamiseen tarkoitettuja laitteita sekä 15 erikokoista prototyyppikoteloa.
DigiKeyn mukaan oman tuotemerkin tarkoituksena on helpottaa hankintapäätöksiä. Yhtiö valitsee ja arvioi itse DigiKey Standard -valikoimaan otettavat tuotteet, joiden keskeisiä ominaisuuksia ovat saatavuus, luotettavuus ja edullinen hinta.