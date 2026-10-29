Suomalainen teknologiayhtiö Unikie on osoittanut yhdessä Volkswagenin ja Deutsche Telekomin kanssa, että autoja voidaan siirtää automaattisesti myös vilkkaassa satamaliikenteessä. Saksassa toteutettu yli kaksivuotinen hanke vie kuljettajatonta ajoneuvologistiikkaa askeleen lähemmäksi kaupallista käyttöä.
Volkswagenin Emdenin autosataman lähellä toteutetussa Autolog-hankkeessa testattiin, miten autot voivat liikkua itsenäisesti logistiikka-alueella muun liikenteen seassa. Testiympäristöön kuului pysäköintialueita, ajoreittejä ja vilkas liikenneympyrä, jossa automaattisesti liikkuvien autojen oli toimittava yhdessä ihmisten kuljettamien ajoneuvojen kanssa.
Ratkaisun ytimessä on suomalaisen Unikien kehittämä Unikie Marshalling Solution (UMS), joka koordinoi ajoneuvojen liikkeitä. Järjestelmä hyödyntää alueen digitaalista mallia, ympäristön havainnointia ja Deutsche Telekomin 5G-verkkoa.
Ajoneuvojen ohjausjärjestelmä toimii reunapilvessä, jossa tietoa käsitellään lähellä matkapuhelinverkkoa. Nopea valokuituyhteys, pieni viive ja luotettava tiedonsiirto mahdollistavat ajoneuvojen liikkeiden koordinoinnin reaaliaikaisesti.
– Emdenissä olemme osoittaneet, että automatisoitua ajoneuvojen ohjausta voidaan hyödyntää myös vaativassa logistiikkaympäristössä, jossa liikenne on vaihtelevaa, sanoo Unikien Automotive & Marshalling Solutions -liiketoiminnasta vastaava Vesa Kiviranta.
Kivirannan mukaan erityisen tärkeää oli osoittaa, että järjestelmä pystyy toimimaan olemassa olevan infrastruktuurin ja manuaalisesti ohjattujen ajoneuvojen rinnalla. Tulokset auttavat Unikietä arvioimaan teknologian kaupallista valmiutta myös muihin logistiikkaympäristöihin.
Volkswagen-konserni tutkii vastaavaa automaatiota myös Audin Ingolstadtin tehtaalla, jossa on testattu autojen automaattista lastaamista rautatievaunuihin.
Saksan liikenneministeriön rahoittaman Autolog-hankkeen testausvaihe on nyt päättynyt. Seuraava haaste on viedä teknologia kokeiluista laajamittaiseen käyttöön tehtaissa, satamissa ja logistiikkaterminaaleissa.