Unikie ja Bittium ovat yhdistäneet autonomiset droonit taktiseen tiedonsiirtoverkkoon. Oulussa järjestettävässä Nato-demonstraatiossa esitellään, miten itsenäisesti toimivat miehittämättömät ilma-alukset voidaan liittää osaksi sotilaallista tilannekuvaa ja johtamista.
Suomalaisyhtiöt esittelevät ratkaisua NATO Innovation Range Capability Demonstrator -tapahtumassa Oulussa. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Unikie demonstroi älykästä drooniteknologiaansa Bittiumin taktisessa tiedonsiirtoverkossa.
Teknisesti demonstraatio yhdistää Unikien sensorifuusioon, fyysiseen tekoälyyn ja autonomisiin järjestelmiin perustuvan teknologian Bittiumin taktiseen radioteknologiaan. Tavoitteena on osoittaa, miten miehittämättömät järjestelmät voidaan liittää osaksi laajempaa tiedonsiirtoverkkoa.
Keskeisessä roolissa on Bittium Tough SDR Unmanned, uusi miehittämättömiin järjestelmiin suunniteltu radiomoduuli. Sen avulla droonit voidaan liittää Bittiumin taktiseen tiedonsiirtoverkkoon, joka on suunniteltu toimimaan myös vaativissa olosuhteissa.
Unikie on kehittänyt autonomisten droonien ja miehittämättömien alusten koordinointiteknologiaa yli viiden vuoden ajan. Yhtiö on aiemmin esitellyt muun muassa autonomista valvontaa ja droonien puheohjausta.
– Älykkäät droonit ovat yksi tärkeimmistä fokusalueistamme. Olemme jo toteuttaneet useita tuotetason referenssiratkaisuja asiakkaidemme ja kumppaniemme kanssa, kertoo Unikien toimitusjohtaja Juha Ala-Laurila.
Bittiumin Defence & Security -liiketoimintasegmentin johtajan Tommi Kankaan mukaan demonstraatio osoittaa, miten miehittämättömät järjestelmät voidaan liittää osaksi resilienttiä tiedonsiirtoverkkoa ja johtamista. Samalla suomalaisyhtiöt esittelevät teknologista osaamistaan Nato-yhteisölle.
Hankkeessa ovat mukana myös puheentunnistukseen erikoistunut Creoir, droonivalmistaja Airolit sekä ohjelmistoyhtiö Offcode.