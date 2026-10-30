Oskilloskoopin asetusten etsiminen valikoista ja mittausautomaatioiden ohjelmointi voivat pian jäädä historiaan. Rohde & Schwarz on esitellyt MXO AI Connect -ohjelmiston, jonka avulla insinööri voi ohjata oskilloskooppia luonnollisella kielellä tekoälyavustajan kautta.
Uusi MXO AI Connect yhdistää tekoälymallien päättelykyvyn Rohde & Schwarzin mittalaitekohtaiseen tekniseen tietoon. Käyttäjä voi kuvailla haluamansa mittauksen tavallisella kielellä, minkä jälkeen tekoäly selvittää tarvittavat laiteasetukset ja voi toteuttaa mittaustehtävän oskilloskoopilla.
Ratkaisun perustana on Model Context Protocol eli MCP, jonka avulla tekoälyavustajat voivat käyttää ulkoisia järjestelmiä ja työkaluja. MXO AI Connect toimii paikallisesti käyttäjän tietokoneella tai laboratorion yhteisellä palvelimella. Itse oskilloskooppiin ei tarvitse asentaa lisäohjelmistoja.
Ratkaisu tukee muun muassa Claude Desktopia, Claude Codea, Cursoria ja GitHub Copilotia. Käyttäjä voi itse valita tekoälymallinsa sekä sen, miten mittaustietoja käsitellään. Mittalaitteen ja MCP-palvelimen välinen yhteys toteutetaan tavallisilla VISA-liitännöillä, kuten HiSLIP-, VXI-11- tai TCP/IP-yhteydellä.
Tekoäly voi auttaa mittausasetusten määrittämisessä, tulosten analysoinnissa ja signaalien ominaisuuksien tunnistamisessa. Pidemmälle vietynä tekoälyagentti voi myös ohjata mittausprosessia, muokata automaatiokoodia ja säätää mittausasetuksia toistuvasti, kunnes haluttu mittaustavoite saavutetaan.
– Tekoäly tarjoaa insinööreille uuden tavan käyttää yhä monipuolisempia mittalaitteita. MXO AI Connectin avulla mittaustehtävästä voidaan siirtyä nopeammin oikeisiin laiteasetuksiin ja edelleen analyysiin ja automaatioon, sanoo Rohde & Schwarzin Digital & Power Test Solutions -yksikön johtaja Philip Diegmann.
MXO AI Connect tukee MXO 3-, MXO 4-, MXO 5- ja MXO 5C -sarjojen oskilloskooppeja sekä R&S ScopeStudio -ohjelmistoa. Ohjelmisto on jo saatavilla, ja Rohde & Schwarz esittelee sitä marraskuun electronica 2026 -messuilla Münchenissä.