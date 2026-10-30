Oskilloskoopin asetusten etsiminen valikoista ja mittausautomaatioiden ohjelmointi voivat pian jäädä historiaan. Rohde & Schwarz on esitellyt MXO AI Connect -ohjelmiston, jonka avulla insinööri voi ohjata oskilloskooppia luonnollisella kielellä tekoälyavustajan kautta.

STMicroelectronics on esitellyt neljä uutta MEMS-yhdistelmäanturia, jotka yhdistävät kiihtyvyyden ja kulmanopeuden mittauksen samaan piiriin. Anturit on tarkoitettu sekä aktiivisiin että passiivisiin turvajärjestelmiin, ja ne ovat ensimmäiset laajalle automarkkinalle tuodut tuotteet ST:n ostamasta NXP:n anturiliiketoiminnasta.

Murata on aloittanut maailman pienimmäksi ilmoittamansa kytkimellisen RF-koaksiaaliliittimen massatuotannon. Uusi SWL-sarja vie piirilevyltä vain yhden neliömillimetrin tilaa ja mahdollistaa jopa 60 prosenttia pienemmän RF-mittausalueen kuin yhtiön aiemmat ratkaisut.

Unikie ja Bittium ovat yhdistäneet autonomiset droonit taktiseen tiedonsiirtoverkkoon. Oulussa järjestettävässä Nato-demonstraatiossa esitellään, miten itsenäisesti toimivat miehittämättömät ilma-alukset voidaan liittää osaksi sotilaallista tilannekuvaa ja johtamista.

Suomalainen teknologiayhtiö Unikie on osoittanut yhdessä Volkswagenin ja Deutsche Telekomin kanssa, että autoja voidaan siirtää automaattisesti myös vilkkaassa satamaliikenteessä. Saksassa toteutettu yli kaksivuotinen hanke vie kuljettajatonta ajoneuvologistiikkaa askeleen lähemmäksi kaupallista käyttöä.

Tietoturvakeskusten eli SOC-yksiköiden työ on suuren muutoksen edessä. Kun kyberhyökkäykset nopeutuvat ja tekoälyagentit alkavat toimia itsenäisesti, puolustajien on automatisoitava yhä suurempi osa työstään. Ihmisen tehtävä siirtyy yksittäisiin hälytyksiin reagoimisesta uhkien analysointiin, riskien arviointiin ja puolustuksen ohjaamiseen. Tämä oli yksi Helsingissä järjestetyn Cyber Security Nordic -tapahtuman keskeisistä viesteistä.

Kyberrikollisuuden painopiste on siirtymässä ohjelmistojen haavoittuvuuksista varastettuihin identiteetteihin. Fortinetin tietoturvatutkija Hossein Jazin mukaan rikolliset eivät enää välttämättä tarvitse teknistä murtautumista yrityksen järjestelmiin. Riittää, että he saavat haltuunsa toimivat käyttäjätunnukset.

Tietoturva-asiantuntija Mikko Hyppösen mukaan olemme siirtymässä aikaan, jossa tekoäly kirjoittaa kaiken ohjelmakoodin. Lopulta tämä voi johtaa jopa ohjelmistovirheiden ja tietoturvahaavoittuvuuksien katoamiseen. Ennen sitä edessä on kuitenkin vaarallinen siirtymävaihe, jossa tekoäly löytää haavoittuvuuksia, murtautuu järjestelmiin ja toimii tavoilla, joita sen kehittäjät eivät osanneet ennakoida.

Tekoälypalvelimien kasvava tehontarve asettaa uusia vaatimuksia myös virransyötölle. Advanced Energy on esitellyt kolme uutta palvelinteholähdettä, jotka tuottavat jopa 3,6 kilowatin tehon kompaktissa 185 millimetrin rakenteessa. Tehotiheys nousee parhaimmillaan 112 wattiin kuutiotuumaa kohti.

Elektroniikkakomponenttien jakelijana tunnettu Digikey kasvattaa oman Digikey Standard -tuotemerkkinsä valikoimaa. Yhtiö tarjoaa nyt 117 tuotteen malliston, johon kuuluu elektroniikkasuunnittelussa, prototyyppien rakentamisessa ja tuotannossa tarvittavia työkaluja, mittalaitteita ja ESD-suojaustuotteita.

– Tekoäly tuli piirisuunnitteluun juuri oikeaan aikaan, sanoo Siemens EDA Tessent-ryhmän markkinoinista vastaava Lee Harrison. Piirien monimutkaisuus kasvaa jatkuvasti, mutta suunnittelijoiden tuottavuus ei ole pysynyt kehityksen mukana. Nyt tekoäly tarjoaa uuden keinon ratkaista ongelmaa, jonka kanssa ala on kamppaillut vuosikymmeniä.

Amazon Web Services eli AWS testasi Euroopan suvereenipilvensä riippumattomuutta katkaisemalla sen yhteydet yhtiön globaaliin runkoverkkoon useiksi tunneiksi. Palvelut toimivat AWS mukaan häiriöittä. Koe on merkittävä osoitus teknisestä riippumattomuudesta aikana, jolloin Euroopassa keskustellaan yhä enemmän pilvipalvelujen suvereniteetista ja tietojen hallinnasta.

Robotiikasta on tulossa yksi elektroniikkateollisuuden tärkeimmistä kasvumarkkinoista. Näin uskoo saksalainen komponenttijakelija Rutronik, joka perustaa uuden Rutronik Robotics -aloitteen vauhdittamaan älykkäiden robottijärjestelmien kehitystä. Tavoitteena on tarjota asiakkaille yksittäisten komponenttien sijaan entistä kokonaisvaltaisempia suunnitteluratkaisuja.

Piirisuunnittelun automaatio ottaa merkittävän askeleen kohti itsenäisesti toimivia järjestelmiä. Cadencen uudet Maestro-tekoälymallit oppivat EDA-työkalujen avulla omista suunnitteluratkaisuistaan ja pystyy näin kehittämään toimintaansa. Ensimmäisissä testeissä suunnittelutulosten laatu parani jopa 30 prosenttia yleiskäyttöiseen tekoälymalliin verrattuna.

Italialainen Seco on tuonut Qualcommin Dragonwing IQ8 -sarjan tekoälysuorituskyvyn ensimmäisenä valmistajana teolliseen SMARC-moduuliin. Uusi moduuli tarjoaa jopa 40 TOPSin laskentatehon kompaktissa muodossa, joka soveltuu esimerkiksi robotiikkaan, konenäköön ja autonomisiin järjestelmiin.

Tekoälyn tuominen pieniin langattomiin laitteisiin ei ole enää pelkästään ohjelmisto-ongelma. Silicon Labsin mukaan ratkaisevaa on, kuinka tehokkaasti AI-malli pystytään suorittamaan mikro-ohjaimen rajallisella muistilla ja energiabudjetilla. Siksi optimointi on vietävä piitasolle asti.

5G-yhteyden rakentamiseen ei välttämättä tarvita matkapuhelinoperaattoria, SIM-kortteja eikä lisensoitua radiotaajuutta. DECT NR+ tuo 5G-standardin ominaisuuksia paikallisiin IoT-verkkoihin, joissa tarvitaan pitkää kantamaa, pientä viivettä ja luotettavaa tiedonsiirtoa. Uusi tekniikka yhdistää itsestään järjestäytyvän mesh-verkon, energiatehokkuuden ja nopean tiedonsiirron tavalla, joka haastaa monet nykyiset langattomat ratkaisut.

Suomalainen Jolla tähtää Ruotsin turvallisuusviranomaisten puhelintoimittajaksi. Yhtiö tarjoaa Salossa koottavaa Jolla Phone -älypuhelintaan Ruotsin poliisille, pelastusviranomaisille ja puolustussektorille yhdessä tukholmalaisen CivSec AB kanssa. Linux-pohjaiseen Sailfish OS -käyttöjärjestelmään perustuva puhelin on jo valmis pilottikäyttöön.

Viime viikolla paljastuneet vakavat PHP-haavoittuvuudet ovat käynnistäneet laajan hyökkäysaallon. Tietoturvayhtiö Check Pointin mukaan jo joka kymmenes organisaatio maailmassa on joutunut PHP2Shell-haavoittuvuuksiin kohdistuvien hyökkäysyritysten kohteeksi. Euroopassa osuus on vielä suurempi, 14 prosenttia.

Tulevaisuuden mobiiliverkko voi havaita yhteyttä uhkaavan esteen jo ennen kuin radiosignaali alkaa heiketä. Oulun yliopisto käynnistää kansainvälisen 6G-ROCKET-hankkeen, jossa tekoäly opetetaan ennakoimaan radioympäristön muutoksia ja mukauttamaan verkon toimintaa niiden perusteella.