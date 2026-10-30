Venäläinen sota-alus liikkuu Itämerellä kahden kauppa-aluksen mukana. Sota-alus on sulkenut AIS-paikannuslähettimensä, joten se ei näy tavanomaisissa alusten seurantapalveluissa. Suomalaisen Iceyen tutkasatelliiteilta alus ei kuitenkaan pääse piiloon. Ne havaitsevat alukset vuorokaudenajasta ja pilvipeitteestä riippumatta.
Tämä on yksi esimerkki Iceyen tuoreesta Baltic Sea Overwatch -raportista, jossa yhtiö tarkastelee Venäjän sotilaallisen toiminnan muutoksia Itämeren alueella. Raportin keskeinen johtopäätös on, että Venäjä vahvistaa sotilaallista infrastruktuuriaan ja valmistautuu pitkäaikaiseen vastakkainasetteluun lännen kanssa. Iceyen mukaan varustautuminen näkyy jo satelliittikuvissa, vaikka Ukrainan sota rajoittaa edelleen Venäjän mahdollisuuksia kasvattaa joukkojaan.
Yksi kiinnostavimmista havainnoista koskee Petroskoin lähialueita. Rybkan varuskunta, joka oli ollut lähes tyhjillään 2000-luvulta lähtien, on otettu uudelleen käyttöön. Satelliittikuvissa näkyy sotilasajoneuvoja, ja alueelta on raivattu vuosien aikana kasvanutta kasvillisuutta. Toisella Petroskoin pohjoispuolisella varastoalueella on edelleen yli tuhat sotilasajoneuvoa, panssarivaunua ja tykkiä. Iceye arvioi, että osa kalustosta saatetaan säilyttää muita tarpeita kuin Ukrainan sotaa varten.
Kaliningradissa Venäjä puolestaan vahvistaa tiedustelun ja elektronisen sodankäynnin infrastruktuuria. Alueella on tunnistettu yli 20 signaalitiedustelun ja elektronisen sodankäynnin kohdetta, ja uusia pitkän kantaman tutkajärjestelmiä rakennetaan. Niihin kuuluu 29B6 Container -järjestelmä, jonka havaintoetäisyys ulottuu tuhansiin kilometreihin. Raportin mukaan Kaliningradin merkitys Venäjän tiedustelun ja sotilaallisen johtamisen keskuksena kasvaa, vaikka alueen maavoimia on siirretty Ukrainaan.
Satelliittikuvat paljastavat myös muutoksia Venäjän ilmavoimien ja ilmatorjunnan toiminnassa. Kaliningradin Chkalovskin lentotukikohtaan on rakennettu uusia suojia hävittäjille. Lisäksi Iceye on havainnut S-400-ilmatorjuntajärjestelmien laukaisualustoja toimintavalmiudessa. Yhtiön mukaan kyse ei vaikuta olevan tilapäisestä valmiuden nostamisesta, vaan pidempään jatkuneesta toimintatavasta.
Merellä Venäjä on alkanut käyttää sota-aluksia pakotteiden alaisten kuljetusten suojaamiseen. Elokuussa Iceye seurasi Sparta-rahtialuksen matkaa, jolla sitä saattoi Admiral Levchenko -hävittäjä. Raportin mukaan tällaisissa kuljetuksissa alusten ilmoitetut määränpäät eivät välttämättä vastaa niiden todellisia reittejä. AIS-paikannus saatetaan myös sulkea matkan aikana, jolloin alukset katoavat julkisista seurantapalveluista.
Juuri tässä Iceyen SAR-tekniikka eli synteettisen apertuurin tutka osoittaa vahvuutensa. Satelliitti lähettää oman tutkasignaalinsa ja muodostaa kuvan maan tai meren pinnalta takaisin heijastuvasta säteilystä. Havaitseminen ei edellytä aluksen omaa paikannuslähetintä, auringonvaloa eikä pilvetöntä säätä. Kun tutkakuvia yhdistetään AIS-tietoihin, automaattiseen kohteentunnistukseen ja muihin tiedustelulähteisiin, voidaan tunnistaa myös aluksia, jotka eivät ilmoita sijaintiaan.
Raportin mukaan Itämeren turvallisuustilanne on muuttumassa yhä monimutkaisemmaksi. Venäjän sotilaallisen varustautumisen lisäksi huolta aiheuttavat elektroninen häirintä, varjolaivaston toiminta sekä merenalaisten tietoliikenne- ja energiayhteyksien haavoittuvuus.
Kuva: Iceyen satelliittikuvat paljastavat suuren ammusvaraston rakentamisen Valko-Venäjällä, noin 60 kilometriä Minskistä etelään. Rakennustyömaa sijaitsee entisen neuvostoliittolaisen strategisen ohjusjoukkojen tukikohdan alueella.