STMicroelectronics on esitellyt neljä uutta MEMS-yhdistelmäanturia, jotka yhdistävät kiihtyvyyden ja kulmanopeuden mittauksen samaan piiriin. Anturit on tarkoitettu sekä aktiivisiin että passiivisiin turvajärjestelmiin, ja ne ovat ensimmäiset laajalle automarkkinalle tuodut tuotteet ST:n ostamasta NXP:n anturiliiketoiminnasta.
ST hankki NXP:n auto- ja teollisuuskäyttöön tarkoitettujen MEMS-antureiden liiketoiminnan alkuvuodesta 2026. Kauppa vahvisti ST:n asemaa anturimarkkinoilla ja laajensi sen tuotevalikoimaa erityisesti ajoneuvojen turvallisuussovelluksissa. Nyt julkistetut anturit ovat ensimmäinen konkreettinen osoitus yrityskaupan vaikutuksista ST:n massamarkkinoille suunnattuun tarjontaan.
Uudet yhdistelmäanturit soveltuvat esimerkiksi törmäysten ja kaatumisen tunnistamiseen, turvatyynyjen laukaisuun, ajonvakautukseen sekä tutkien keilan vakauttamiseen. Kun kiihtyvyysanturi ja gyroskooppi ovat samassa kotelossa, autonvalmistajat voivat yksinkertaistaa järjestelmärakennetta ja hyödyntää samaa anturialustaa useissa turvallisuustoiminnoissa.
ST:n mukaan tavoitteena on tuoda aiemmin lähinnä kalliimmissa automalleissa käytettyjä edistyneitä turvallisuusominaisuuksia myös edullisempiin ajoneuvoihin. Yhtiö lupaa antureille vähintään 15 vuoden saatavuuden, mikä on tärkeää autoteollisuuden pitkissä tuote- ja huoltosykleissä.
Anturit täyttävät ISO 26262 -toiminnallisen turvallisuuden vaatimukset, ja niissä on sisäinen diagnostiikka sekä turvallisuuskriittisiin sovelluksiin tarkoitettu SafeSPI-liitäntä. Kulmanopeuden mittausalueet ulottuvat ±125 asteesta ±350 asteeseen sekunnissa. Kiihtyvyysanturien mittausalueet vaihtelevat versiosta riippuen ±1,5 g:stä ±150 g:hen.
Neljä uutta piiriä ovat NCS1012BAEP, NCS1012CAEP, NCS1012EAEP ja NCS10135AEP. Ne toimitetaan 6 × 6 millimetrin QFN-koteloissa, ja kaikki ovat jo sarjatuotannossa.
Markkinatutkimusyhtiö Omdian mukaan kehittyneiden kuljettajaa avustavien järjestelmien eli ADAS-ratkaisujen yleistyminen kasvattaa inertiamittausyksiköiden markkinoita keskimäärin 17,7 prosenttia vuodessa vuosina 2025–2030. Automaattisen ajamisen kehittyessä ajoneuvoissa tarvitaan yhä enemmän tarkkaa liikkeen ja kiihtyvyyden mittausta.